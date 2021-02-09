【澳門疫情】賀一誠打第一針稱無不良反應 重申市民可按意願選擇接種疫苗

澳門政府日前宣布新冠疫苗接種計劃詳情，其行政長官賀一誠於周二(9日)率先接種第一劑疫苗，並於14日後接種第二劑，同時當局為醫護人士優先接種。

賀一誠接種疫苗後表示，接種時並沒有特別感受，「好似平時返工咁」，沒有不良反應。他指2月底將會有另一款疫苗抵達，市民屆時可自由選擇接種任何一款疫苗，並重申市民可按個人意願選擇是否接種疫苗。他又稱一直研究推行援助措施，惟未能當作第三輪經濟援助 。

【澳門疫情】本周二展開疫苗接種計劃 澳門居民免費外地人每劑250元：【下一頁】

【本港疫情】 農曆新年後或有序復課 政府研部分場所設「安心出行」才可復業：【下一頁】

現時所有澳門居民均可免費接種，並即日起可透過網上預約，最快於本月22日後接種，除澳門居民外，另有外僱人士、在澳門就讀非本地學生及囚犯亦可獲免費接種疫苗。外地人需自付每劑250元，並視乎接種速度，再逐步擴大至外地僱員、所有依法逗留的非澳門居民接種。當局又指，疫苗適用於年滿18歲且未滿60歲人士，並健康狀況良好及暴露風險較高的60歲長者。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐