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證監會取得取消資格令 邱達根、呂鴻光禁參與遠東或任何法團管理

股市 17:48 2021/02/09

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證監會取得遠東控股前高層邱達根、呂鴻光的取消資格令。

證監會表示，已在原訟法庭取得針對遠東控股國際有限公司 （00036） 前董事總經理兼行政總裁邱達根的取消資格令。在同一法律程序中，證監會取得針對遠東前公司秘書兼財務總監呂鴻光的取消資格令，並終止了其對邱達根的胞兄、遠東前非執行董事邱達偉的法律行動。

法庭命令，邱達根及呂鴻光被取消擔任遠東或香港任何法團的董事，或直接間接參與遠東或香港任何法團的管理的資格，分別為期四年及三年。

遠東控股國際今日收報0.14元，跌2.8%，成交7萬元，最新市值1.52億元。

港交所正式委任歐冠昇為行政總裁，請按【下一頁】

邱達根及呂鴻光承認，在未經遠東董事會的適當授權下，將合共6,100萬元轉至時任主席邱德根（即邱達根及邱達偉的先父）的個人銀行帳戶，同時遠東與其主席之間在投資及損益方面沒有作出任何分配協議，以及並沒有及時將未動用的款項退還予遠東。

另外，邱達根亦承認曾以虛假及具誤導性的方式將該筆6,100萬元的款項披露為「應收董事款項」。

證監會在2018年於原訟法庭展開法律程序，尋求對邱達根、邱達偉、呂鴻光作出取消資格令，該行動源於對遠東的一項調查，遠東於2007年曾將合共6,100萬元由公司銀行戶口轉至邱德根的個人銀行帳戶，據稱是用作代表遠東認購首次公開招股的股份。

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編輯：陳健婷

證監會 邱德根 邱達根

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