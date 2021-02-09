【新版作業系統】Android 12截圖曝光　更新通知介面、私隱功能

▲ 有外電報道，Google文件洩露了Android 12 的介面截圖，提前曝光Android 12的部分特點、不同之處！

外界預料新版作業系統 Android 12 在今年秋季推出，而Android 12的開發者預覽版及Beta 版本則有望在本月稍後發布。最新更有外電報道，Google文件洩露了Android 12 的介面截圖，提前曝光Android 12的部分特點、不同之處！

報道引述一份據稱是Google為總結Android 12 新變化而製作的早期草案，文件中展示了全新的介面設計及功能變化。其中有圖片顯示通知介面的不同，包括上方的快捷方式圖示由6個變4個，並且有放大。

在私隱功能方面，早前在Android 11上，新增了位置、麥克風、鏡頭的一次性權限許可，即每次使用時都需要使用者授權。而Android 12 的狀態列圖示會有相機及咪高風，每當見到指示燈警告，即代表系統中某個App正在使用。

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報道還指，點擊這些狀態欄圖標，可能會在屏幕頂部彈出一個窗口，說明是哪些應用程式正在相機及咪高風。而新的私隱設置更可能包括：禁用鏡頭、將咪高風完全靜音的切換選項，以及可啟用或禁止取用位置等，方便進行監管及保障私隱。

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責任編輯：張寶燕