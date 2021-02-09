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【港元定期存款】虛銀半年期港元定存息1厘 無懼中資行加息追落後

Hot Talk 17:40 2021/02/09

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虛擬銀行天星今天減半年存息，但仍問鼎高息王。

歲晚收爐，但港銀仍頻密調整港元定期存款息率，天星（Airstar Bank）今天（2月9日）微減3個月及半年期0.05厘，新息率至齊險守1厘。虛擬銀行無懼傳統銀行出招，招商永隆剛全面加短中長息。若計及昨天（8日），大新（02356）亦削3個月短存0.2厘、至0.6厘；本周迄今首兩天，各行呈兩減一加。專家料業界暫忍手，及至春節過後才視乎市況而定。

6個月港元定存，各行息率如何？可按下圖了解

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逆市獨加的招商永隆，微升3個月、半年及一年期0.05厘；如以半年期計，新息率只是0.3厘，相信中資行加息只是追落後，畢竟對比虛擬銀行天星削息後仍有一厘，續膺高息王。此外，富融（Fusion Bank）續玩快閃，把3個月冠全城息順延一天，由昨日到期，至今日截止；此乃第2次延長，本來高息王於上周一（1日）屆滿。專家料本港仍水浸，以年關在即，但拆息仍轉跌，僅跨節的兩周短息稍升，料業界的貸款出路暫不太多。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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