【港元定期存款】虛銀半年期港元定存息1厘 無懼中資行加息追落後

上一篇文章
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價 孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
歲晚收爐，但港銀仍頻密調整港元定期存款息率，天星（Airstar Bank）今天（2月9日）微減3個月及半年期0.05厘，新息率至齊險守1厘。虛擬銀行無懼傳統銀行出招，招商永隆剛全面加短中長息。若計及昨天（8日），大新（02356）亦削3個月短存0.2厘、至0.6厘；本周迄今首兩天，各行呈兩減一加。專家料業界暫忍手，及至春節過後才視乎市況而定。
6個月港元定存，各行息率如何？可按下圖了解
逆市獨加的招商永隆，微升3個月、半年及一年期0.05厘；如以半年期計，新息率只是0.3厘，相信中資行加息只是追落後，畢竟對比虛擬銀行天星削息後仍有一厘，續膺高息王。此外，富融（Fusion Bank）續玩快閃，把3個月冠全城息順延一天，由昨日到期，至今日截止；此乃第2次延長，本來高息王於上周一（1日）屆滿。專家料本港仍水浸，以年關在即，但拆息仍轉跌，僅跨節的兩周短息稍升，料業界的貸款出路暫不太多。
相關文章：【外幣定期存款】澳元短存最高10厘 冠全城息力保不失
【人民幣定期存款】天星銀行推3個月2.5厘人民幣定存 上限5萬元人幣
記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪
欄名 : 港元定期存款