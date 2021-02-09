【限聚令放寬】有消息指美容院或年初七重開　業界未有消息惟復業「有機會」

有消息指，政府有意在農曆新年後放寬部分限聚令，包括批准美容院在年初七起復業。有業界表示暫時未收到當局聯絡，但對今次復業有一定期望。

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雖然日前有報道指政府本周將向業界討論復業安排，但美容業總會創會主席葉世雄表示，暫未收到港府通知。他對限聚令有機會放寬的消息感期望，因自該會提出建議後，特首林鄭月娥亦有公開讚揚業界的措施。而且，美容院過往的防疫措施亦相當充足，故他相信新年後或有機會可重開。

不過，葉亦強調現時亦只能「樂觀地期望」，不敢斷言一定可以重開。他又擔心農曆新年期間，或有較多社交聚會，希望疫情不會再次反彈，影響復業的時間表。

疫情去年爆發至今，美容院已停業5個月，業界損失慘重。葉世雄指，即使政府宣布年初七後可重開，但亦有機會部分業者已經結業，不會重開；暫未能估計數量。他又提到，美容院需要提前2至3日作復業準備，包括重新安排預約、消潔消毒，以及測試美容儀器等。

美容院慨歎新年後才重開 已過聖誕新年高峰期

觀塘美容院Belle House負責人張小姐表示，若能重開當然開心，可幫補租金開支，惟美容高峰期是新年前及聖誕節期間，生意均較平日多2至3倍，對新年後才能重開有少許失望。

她補充，現時無收入卻要繼續交租，業主只象徵式減1,000元，再停業下去恐怕捱不住。重開後則希望透過推行優惠及廣告宣傳，吸引客人購買美容套票挽生意。

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記者：葉泳珊、朱悅瀅