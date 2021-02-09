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【輝瑞疫苗】擬提高產量 生産時間縮短一半至60日

環球社會熱點 17:44 2021/02/09

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輝瑞宣布提高產量，料可將每批新冠疫苗的生産時間縮短一半至60日。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球各國加快為民眾接種新冠疫苗。輝瑞（Pfizer）宣布提高新冠疫苗的產量，預料可將每批新冠疫苗的生産時間縮短一半至60日，料有助加快新冠疫苗接種進度。

【新冠疫苗】福西﹕需按時接種兩劑 預防病毒變種 【下一頁】

【輝瑞疫苗】以色列研究：接種第二劑一周後感染率0.06% 【下一頁】

輝瑞周一（8日）證實，該公司目前希望將生産一批新冠疫苗所需的時間，由110日大幅縮短至平均60日，以提升生産新冠疫苗的效率。輝瑞無菌注射營運部門副總裁卡利特里（Chaz Calitri）指出，輝瑞縮短生産時間的計劃名為「光速計劃」（Project Light Speed）。

輝瑞於美國設有三間工廠生産新冠疫苗，工廠分佈於密蘇里州、馬薩諸塞州及密歇根州。卡利特里負責輝瑞位於密歇根州卡拉馬祖（Kalamazoo）工廠的營運，工廠的疫苗產量在上個月增加一倍。

除了縮短疫苗生産時間外，輝瑞同時計劃於三間工廠增設生産綫，以進一步提高產量。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）疫苗追蹤系統的數據，美國截至周一（8日）已交付5,930萬劑新冠疫苗，目前已施打4,240萬劑。

責任編輯：鄭錦玲

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