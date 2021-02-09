【大行點睇】中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股

多間大行相繼預測今年流入港股北水的規模。中銀國際在最新的中國資本市場策略報告中表示，去年內地互惠基金規模大增逾六成至117,000億元人民幣，較前年大增逾六成，其中股票基金規模佔近六成，達67,000億元人民幣。

中銀相信，踏入今年內地上月互惠基金的新集資規模，按年大增近兩倍至4,901億元人民幣，其中股票基金集資額佔4,500億元人民幣，為史上第二高。該行預期，今年北水流入港股規料達8,000億元人民幣，較去年進一步上升逾三成。

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中銀國際補充，去年北水流向港股動力來自港股較低估值，以及中資新經濟股來港上市的熱潮。展望今年，北水或由中港股市互聯互通所帶動。該行同時列出以總投資市值佔比計，上季內地互惠基金十大持倉港股。而以交易對比自由流通量比例計算，內地股票基金持倉最多的三股分別是贛鋒鋰業(01772)、長城汽車(02333)和敏華控股 (01999)。

上季10大內地互惠基金持倉港股一覽：

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較早前另一間大行摩根士丹利亦發表報告指，今年以來港股通南向資金已流入400億美元（3,101億港元），並預料2021年餘下時間會再流入900億美元（約6,976.2億港元），即預料全年「北水」流入港股的規模或可達到1,300億美元（約1.008萬億港元），料流入強勢可持續。

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