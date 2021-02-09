【派利是】建行亞洲推8,888元電子利是大獎　另推轉數快綁定50元現金獎

▲ 建行亞洲推8,888元電子利是大獎 另推轉數快綁定50元現金獎

建行亞洲推出8,888元新春大賞，由年三十晚起，經建行亞洲手機銀行「派利是」或「轉數快」功能派發電子利是，累積合資格電子利是交易次數最多的1名客戶，可獲高達8,888元大利是。

2月12至28日期間，經建行亞洲手機銀行「派利是」或「轉數快」功能派電子利是，累積最多合資格電子利是交易次數的1名客戶，可獲現金獎8,888元。其後5名可各取得2,888元現金獎，及後100名則可享288元現金獎。

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電子利是｜中銀香港推出「Phone利是」大抽獎 8,888元現金獎賞名額10名｜【下一頁】

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合資格交易指，透過建行亞洲手機銀行「派利是」或「轉數快」功能，以手機號碼、電郵地址、快速支付系 統識別碼、二維碼或戶口號碼成功轉賬20港元或人民幣或以上。若同一合資格客戶於推廣期內，向同一識別代號進行夕於5次的合資格電子利是交易，則最多只當作5 次合資格電子利是交易計算。

此外，即日起至6月30日，建行亞洲客戶首次登記「轉數快」賬戶並綁定為預設收堤銀行，可獲得50元現金獎賞。

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編輯：趙穎妍