  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【派利是】建行亞洲推8,888元電子利是大獎　另推轉數快綁定50元現金獎

Hot Talk 17:08 2021/02/09

分享：

建行亞洲推8,888元電子利是大獎　另推轉數快綁定50元現金獎

建行亞洲推出8,888元新春大賞，由年三十晚起，經建行亞洲手機銀行「派利是」或「轉數快」功能派發電子利是，累積合資格電子利是交易次數最多的1名客戶，可獲高達8,888元大利是。

2月12至28日期間，經建行亞洲手機銀行「派利是」或「轉數快」功能派電子利是，累積最多合資格電子利是交易次數的1名客戶，可獲現金獎8,888元。其後5名可各取得2,888元現金獎，及後100名則可享288元現金獎。

銀行電子利是推廣一覽【按圖查看】

    點擊圖片放大
    +2

電子利是｜中銀香港推出「Phone利是」大抽獎　8,888元現金獎賞名額10名｜【下一頁】

一文看清銀行換新鈔安排、電子利是抽獎詳情｜【下一頁】

合資格交易指，透過建行亞洲手機銀行「派利是」或「轉數快」功能，以手機號碼、電郵地址、快速支付系 統識別碼、二維碼或戶口號碼成功轉賬20港元或人民幣或以上。若同一合資格客戶於推廣期內，向同一識別代號進行夕於5次的合資格電子利是交易，則最多只當作5 次合資格電子利是交易計算。

此外，即日起至6月30日，建行亞洲客戶首次登記「轉數快」賬戶並綁定為預設收堤銀行，可獲得50元現金獎賞。

其他文章：

【MPF】MPF懶人基金表現參差 業界籲收費不宜一刀切

【香港電視】滙豐HKTVmall合作為商戶簡化融資　金管局「商業數據通」成員

 

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】 

 

編輯：趙穎妍

金融機構 銀行 人民幣 港元 香港 亞洲 轉數快 建行亞洲 QR Code

上一篇文章

【華虹股價】華虹半導體上季純利增67% 全日升逾11%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2166億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【快手股價】快手升一成半創新高　2月23日起納入國指科指、北水需等6個月（第四版）
【快手股價】快手升一成半創新高　2月23日起納入國指科指、北水需等6個月（第四版）
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【限聚令放寬】林鄭：農曆年後逐步有序復業復課　消息：年初七寬堂食、美容院戲院重開
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）