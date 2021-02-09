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Zoom增「Studio Effects」功能　用戶可畫眉毛、染頭髮及塗唇膏

科技 19:20 2021/02/09

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Zoom近日也宣布，正在測試「Studio Effects」功能，允許用戶在Zoom會議期間，為鏡頭上的自己添加各種顏色眉毛、毛髮和唇色等。

在疫情下，視像會議變成大趨勢，相信以後全球各地的企業使用視像會議平台的機會也變得更多，各大視像會議平台也趁機紛紛推出新功能吸客。其中Zoom近日也宣布，正在測試「Studio Effects」功能，允許用戶在Zoom會議期間，為鏡頭上的自己添加各種顏色眉毛、毛髮和唇色等。

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Zoom宣布，現時正逐一向用戶推送更新，將「Studio Effects」功能正式開放予更多Zoom用戶使用。現時用戶只要啟動Zoom對話並進入視像設置，選擇「背景和濾鏡」，然後在右下角就可看到「Studio Effects（Beta）」。據了解，此功能已於去年9月開始開放予部分用戶進行測試。

資料顯示，現時用戶可透過Studio Effect為自己的眉毛填上不同顏色，也可加上鬍子及唇膏等，後使用色輪更改陰影，並可調整其透明度，仿真度相當高。值得一提的是，若用戶相當滿意該次造型，也可以儲存該設定，方便下一次使用。

【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac

責任編輯：曾曉汶

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