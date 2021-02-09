【牛津疫苗】南非改口指會逐步接種 專家指評估效用言之過早

南非早前宣布，因研究發現牛津疫苗對南非變種新冠病毒作用有限，暫停為民眾接種牛津疫苗。不過，南非其後改口稱，會逐步讓民眾接種牛津疫苗，以評估有效率。有專家亦指，若現時下結論指，牛津疫苗對南非變種新冠病毒效用低，屬言之過早。

南非宣布周日曾宣布暫停為民眾接種牛津疫苗的計劃。南非疫情部長咨詢委員會（Ministerial Advisory Committee）聯合主席卡里姆（Salim Abdool Karim）周一（8日）則表示，會「循序漸進」（stepped manner）地為民眾接種牛津疫苗，以評估牛津預防嚴重疾病的效用。

牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）早前安排了超過2,000名、平均年齡31歲的健康年輕的測試者進行試驗，其中一半人接受安慰劑。研究早期數據顯示，牛津疫苗對南非發現的變種病毒引起的輕微徵狀效力有限。

不過，該研究至今未進行同行評審，亦未能提供長者相關數據。

南非暫停接種計劃 牛津疫苗對變種病毒輕症效力有限 【下一頁】

加拿大蒙特婁大學（University of Montreal）病毒專家亞伯拉罕揚（Levon Abrahamyan）表示，雖然現時發現牛津疫苗對南非變種病毒反應不大，但仍需進行涉及更多參與者和年齡組別的研究。他指該研究只涉及少數參加者，而且參與者普遍年輕，現時距離得出強而有力的結論仍為時過早。

加拿大多倫多大學（University of Toronto）傳染疾病專家博戈克（Isaac Bogoch）亦認同，牛津疫苗現時在預防輕至中度病症數據不足。他形容「這是一個問題」（That’s a problem）。

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責任編輯：李俊儀