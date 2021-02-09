遊戲驛站GME一戰成名　Reddit新一輪融資估值翻一番至60億美元

▲ Reddit在最新一輪融資中成功籌集逾2.5億美元。

美國討論區Reddit靠挾淡倉一戰成名，Reddit的估值亦水漲船高。Reddit在最新一輪融資中成功籌集逾2.5億美元（約19.5億港元）資金 ，令公司估值推高至60億美元。

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《華爾街日報》報導，Vall Capital領投的這輪融資。根據市場數據提供商PitchBook的數據顯示，Reddit在2019年2月的D輪融資後，該公司估值為30億美元，意味今次融資，Reddit上升了一倍。

Reddit表示，計劃用現金來發展其廣告業務，擴展國際業務並增加視頻工具。

以Reddit討論區WallStreetBets社群為首的散戶與沽空GameStop（美：GME）的對冲基金，GameStop股價一度升至483美元計，但目前該股股價已經大幅回落，周一收報60美元。

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編輯：吳敏芳

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