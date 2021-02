【新冠疫苗】伊朗神職人員散播謠言 稱打疫苗會變同性戀

全球新冠肺炎疫情肆虐,多國均加快新冠疫苗接種計劃。但伊朗有神職人員卻聲稱,接種新冠疫苗會將人們變成同性戀者,警告追隨者遠離接種新冠疫苗的人。有伊朗反對派指,神職人員試圖散播謠言逼使人們不要接種新冠疫苗,以保留充裕疫苗為政府領導人及官員接種。

伊朗神職人員塔卜齊里安(Ayatollah Abbas Tabrizian)早前於社交軟件Telegram向他的21萬跟隨者警告,「不要接近那些接種新冠疫苗的人」(Don’t go near those who have had the COVID vaccine),「他們會變成同性戀者」(They have become homosexuals)。

屬激進伊斯蘭主義者的塔卜齊里安過往亦曾因宣揚偏見及西方醫學的虛假消息而陷入爭議,包括去年燒毀《哈里遜內科學手冊》(Harrison's Manual of Medicine),稱讚伊斯蘭醫學的偉大,並表示這些書本的內容「並不重要」(irrelevant)。

伊朗反對派Sheina Vojoudi指,塔卜齊里安與政權內的其他神職人員一樣,將所有的問題都與性行為掛勾。他散播這些謠言的目的是試圖使人們不要接種疫苗。但伊朗政權的領導人及其他官員則獲得了輝瑞(Pfizer)疫苗,更利用「不要相信西方」的籍口拒絕提供予人民接種。

伊朗律法不允許同性戀行為,資料指,自1979年伊朗革命以來,已有成千上萬的同性戀者被處死。

