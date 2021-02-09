【汽車股】中汽協﹕1月新能源汽車產銷按年升逾2倍

▲ 中汽協﹕1月新能源汽車產銷按年升逾2倍

中國汽車工業協會（中汽協）公布，新能源汽車單月銷量連續7個月創歷史新高，1月產銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛，按年分別增長285.8%和238.5%，按月下降17.8%和27.8%。其中，純電動汽車產銷分別完成16.6萬輛和15.1萬輛，按年分別增長366.6%和287.8%。

官媒評特斯拉語帶雙關？ 新華網：質量面前没有「特」例，看【下一頁】

中汽協指，1月汽車產銷分別完成238.8萬輛和250.3萬輛，按年增長34.6%和29.5%，按月下降15.9%和11.6%。中汽協表示，產銷按年增長主因當前市場需求仍在恢復，而且去年春節假期在1月，加上受去年年初疫情影響，因此基數水平較低。從按月來看，生產降幅較快反映出汽車芯片供應不足影響到企業生產節奏。

百度推出全球首個自動駕駛MaaS平台，看【無人駕駛】

汽車出口繼續延續復甦態勢，繼去年11、12月連續兩個月出口量刷新歷史記錄後，1月刷新當月出口歷史記錄，汽車企業出口11.9萬輛，按年增長73%。

中汽協表示，雖然中國經濟發展形勢總體向好，但疫情變化和外部環境仍存在諸多不確定性，尤其是自去年底出現的芯片供應緊張問題也將在一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響汽車產業運行的穩定性。

相關文章：【汽車股】中汽協﹕汽車芯片短缺 部分車企生產明年首季或受影響

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦