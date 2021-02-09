【機迷熱話】首個100%還原香港實境的山路賽道　Shell舉行虛擬山路競速大賽　以Mini Cooper無限次賽車

香港將出現第一條100%還原香港實境的模擬山路賽道，並由Shell舉行「Shell 虛擬山路競速大賽2021」，讓一眾車主在家中大展身手，體驗飆速快感。

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Shell 是次夥拍由本地年輕賽車及電競團隊Plutonization，製作有「香港秋名山」之稱的大帽山賽道。該賽道對照真實路段的地貌及環境製作而成，由實地考察至繪圖、調整等，整個創作花了近半年時間完成。玩家可以透過模擬器內的大帽山賽道，安心享受競速快感。

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大帽山虛擬山路賽道已上載至著名賽車競賽遊戲「Assetto Corsa」，由2月14日零時零分起，玩家只需到創作團隊網站參照說明下載相關賽道，便可於「Assetto Corsa」遊戲內免費一試實境模擬賽車的緊張刺激。

同時，Shell亦由2月14日至3月6日，舉行「Shell 虛擬山路競速大賽2021」選拔賽。玩家可於「Assetto Corsa」網上伺服器參與，遊戲期間玩家可以指定的Mini Cooper 賽車作賽，選拔期間可以無限次挑戰，並會以最快速度完成山道的成績作為計算進入決賽的資格。

有興趣參賽的玩家需於先上網頁填寫報名表格，以完成參賽登記。排名最高的16位玩家會入選3月14日的決賽，並以一對一形式進行淘汰賽，於擬真大帽山賽道上成為冠、亞、季軍的挑戰者均可獲得Shell V-Power 油券，MINI Lifestyle Coupon 以及 Lenovo 電競專用電腦產品。目前測試虛擬賽道的最高速度記錄為每小時150公里。

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責任編輯：葉泳珊