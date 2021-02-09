【MPF】MPF懶人基金表現參差 業界籲收費不宜一刀切

▲ 預設投資MPF產品的收費，劃一設上限在0.95%。

受疫情等衝擊，環球股債仍難擺脫波動，令強積金(MPF)旗下、俗稱懶人基金的預設投資策略產品愈來愈受歡迎。積金局高層正值大換班，麥嘉軒將於3月中出任新主席，而政府亦為行政總裁物色新人選，在新人事新作風下，首項重任是按承諾，把快踏入4年的預設投資減價。當局曾多次表明，上述產品面世3年後會檢討收費，大方向是往下調。

MPF專家、駿隆集團執行董事王玉麟回應本報查詢指，認同MPF預設投資策略（DIS）的收費有下調的空間，但拒評須否把現行的基金開支比率0.95%，當中管理費0.75%的上限調低，以及應減多少才合理。

核心累積基金與65歲後基金最強最弱表現如何？可按下圖了解

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王玉麟解釋，市面27個MPF計劃的預設投資表現參差，相信冠軍基金致勝關鍵是作主動式管理，不單只緊盯參考指標，因此不太適合作一刀切收費，有業界指宜按零售基金類似表現費的做法，當回報達標才可收足上限費用。王玉麟又說，截至去年底，市面共約有232.4萬個帳戶揀DIS，佔總帳戶約22.8%，涉及資產值690億元，佔MPF總額11,390萬億元，約6.1%。

法例規定，懶人基金須設兩產品，若再予以細分，駿隆指，去年核心累積基金涉資510億元、佔總值4.5%，以及65歲後基金涉及180億元、或1.6%。再按去年的投資成績衡量，核心累積基金勁升12.5%，跑贏MPF整體平均回報升11.8%；65歲後基金也上漲8.7%。駿隆統計，去年表現最好的核心累積基金上漲19%，較敬陪末席只升12%為好。

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恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強認為，預設投資的規模不太多，暫毋須急於減費，且收費0.95%，遠較整體MPF中位數收1.44%為低。此外，中央數碼平台積金易於2025年全面使用，料MPF收費才有望大幅下調。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪