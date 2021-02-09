【香港電視】滙豐HKTVmall合作為商戶簡化融資　金管局「商業數據通」成員

▲ 滙豐HKTVmall合作為商戶簡化融資

滙豐HSBC和香港電視 （01137） 旗下HKTVmall宣布新合作，擬利用HKTV平台上商業數據，提供更簡單快捷的數碼貿易融資方案，協助中小企在香港拓展電子商貿業務。滙豐和HKTVmall 已啟動試點計劃，為售賣家居清潔器材及工具的健力清潔器材有限公司提供數碼貿易貸款。

據滙豐和HKTVmall介紹，HKTVmall 將提供商戶不同類型商品的營業額及退款記錄等商業數據，供滙豐於信貸評估及監察的過程中分析及預測客戶的營業表現。

滙豐和HKTVmall 為香港金融管理局「商業數據通」計劃的參與機構，該計劃

目標令銀行體系能更有效發揮金融中介作用，提升香港的普及金融。

天貓香港擬於數月推出 挑戰HKTVmall？可見【下一頁】

滙豐和HKTVmall 會進行與大數據分析及應用程式界面（API）技術相關的合作，提升客戶體驗。

港視財務總裁黃雅麗稱，1月中旬已推出「HKTVmall 數據共享庫」，為社會分享電子商貿數據，連繫各行各業的專業才能，是次合作屬展現電子商貿營運數據轉化成信貸評估及監察的工具。

滙豐表示，滙豐「大灣區+」科技信貸基金2019年推出以來，已為包括HKTVmall 在內的高速成長企業提供融資支持。

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編輯：麥德銘