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【攜手合作】滙豐夥HKTVmall　用商業數據簡化商戶融資程序

科技 16:30 2021/02/09

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滙豐HSBC（00005）今宣布，將與HKTVmall展開新合作，利用商業數據提供更簡單快捷的數碼貿易融資方案，協助中小企在香港拓展電子商貿業務。

滙豐HSBC （00005） 今宣布，將與HKTVmall展開新合作，利用商業數據提供更簡單快捷的數碼貿易融資方案，協助中小企在香港拓展電子商貿業務。HKTVmall將提供商戶不同類型商品的營業額及退款記錄等商業數據，供滙豐於信貸評估及監察的過程中分析及預測客戶的營業表現。

【中小企教室】善用對話行銷整合平台　省人手速回應增銷售機會

【數碼轉型】雲端市場火熱　技術衍生新業務　直播與智能物流成新趨勢

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，為推動市場創新以及配合香港商界的數碼轉型，決定與HKTVmall攜手合作，應用商業數據簡化中小企商戶貸款審批程序。同時，滙豐和HKTVmall亦會進行與大數據分析及應用程式界面（API）技術相關的合作，進一步提升客戶體驗。

資料顯示，雙方已率先進行了試點計劃，滙豐已根據HKTVmall提供的商戶營業額數據，為售賣家居清潔器材及工具的健力清潔器材有限公司提供數碼貿易貸款。

HKTVmall母公司香港電視 （01137） 財務總裁黃雅麗則提到，是次合作將進一步展現如何將真實的電子商貿營運數據，轉化成信貸評估及監察的工具，令商業融資更智能及更具效率。

【2021展望】邊緣計算5G雲服務　料在2021年加速增長

責任編輯：曾曉汶

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