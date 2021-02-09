【大行點睇】吉利內地乘用車市佔率持續增長 獲花旗選為行業首選

花旗發表研究報告指，吉利汽車（00175）今年1月在內地乘用車銷售的市佔率持續增長，批發銷售15.6萬輛車，按年增長40%，按月增1%，表現跑贏乘用車行業的按月下跌12.4%，及按年增長26.8%。吉利全日升3.7%，收報29.3元，成交23.6億元。

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該行認為，即使在內地華北地區封城的情況下，集團仍有良好銷售表現，所以其股價應有正面反應。另外，撇除出口，集團1月內地總銷量也按月增長2.8%，旗下品牌「領克」銷量亦按月增2.6%。而集團現已達到其今年銷量目標153萬輛的10%。

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花旗維持吉利股份目標價57.9元及「買入」評級，與比亞迪（01211）同為花旗的行業首選。

吉利目標價一覽：

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