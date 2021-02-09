【Steam】中國版Steam「蒸汽平台」今日公測 首批遊戲包括《DOTA2》、《戴森球計劃》

▲ 中國版Steam「蒸汽平台」今日正式上線測試。

由內地遊戲公司完美世界（深：002624）營運的中國版Steam「蒸汽平台」今日正式上綫測試，意味近年吸引大量中國玩家的遊戲平台Steam在中國合規落地。不過，目前「蒸汽平台」僅有52款產品以及部分測試版遊戲，包括完美世界代理的《DOTA2》、《反恐精英：全球攻勢》、仙劍類的《古劍奇譚3》、獨立遊戲《了不起的修仙模擬器》、《三國志漢末霸業》，以及目前在Steam大熱的科幻建設遊戲《戴森球計劃》等。

平台上所有遊戲均獲得版號，登陸「蒸汽平台」的玩家需進行實名認證，未成年玩家將受限於防沉迷政策下遊戲時長限制。

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Steam所屬的遊戲開發公司Valve去年宣佈，與完美世界合作，在中國大陸推出全新的Steam China平台。事實上，在Steam China推出前，Steam設有中國區，但營運方式和內容遊走在內地法律灰色地帶。「蒸汽平台」上綫後，料將面臨更嚴格的遊戲審查，以及玩家身份驗證。

據內地媒體報道，有內地網民擔心一旦蒸汽平台上綫，中國用戶將無法登入原本的國際版Steam，而失去接觸海外遊戲的機會。

Steam由Valve在2003年9月推出，發展為現時全球最大的綫上遊戲商店，早於2019年5月，平台的註冊賬戶數已突破10億。根據Valve實時數據，過去48小時同時在綫的Steam用戶最多達到約2600萬。

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編輯：陳健婷