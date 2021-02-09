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葵芳閣連錄「90後」入市　到底屋苑有何賣點？

股樓投資 16:27 2021/02/09

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樓市小陽春提早出現，市場普遍預計，農曆新年後，樓市將進一步轉旺，故有意置業者紛紛加快入市。值得留意的是，近期多了「90後」買家入市，其中葵芳閣更連錄「90後」買家入市，到底屋苑有何賣點吸引年輕人？

中原許偉業說，葵芳閣1座低層A室，實用面積415平方呎，剛以535萬元易手，實用呎價12,892元。代理說，買家是「90後」上車客，原本心儀屋苑1座中層E室，日前還價533萬元洽購，但業主企硬555萬元，故轉覓低層有租客的單位，並攜票睇樓，終購入上址。資料顯示，原業主於2017年2月，以438萬元買入單位，現身處外地，是次以授權方式由友人代辦出售事宜，持貨4年，帳面獲利97萬元，單位期內升值約22%。

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緣份到了　自然買到　年青買家搵樓僅2日　成功440萬購市區鐵路盤【下一頁

許偉業說，第二宗成交的買家同樣是「90後」，屋苑1座中層E室，實用面積397平方呎，業主因日前未成功賣出單位，態度開始軟化，終願意以540萬元出售單位，實用呎價13,602元。代理續說，買家為區內「90後」分支家庭，睇樓2日，見業主肯減價，而且價錢合預算，立即入市。資料顯示，原業主於2012年以238萬元買入單位，現帳面賺302萬元，單位期內升值1.3倍。

【MSCI換馬】MSCI周三換馬 中金詳列合資格AH股名單 港股佔4隻 料1隻被剔除【下一頁

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雖然葵芳閣早於1984年5月開始入伙，屋苑內外難免老化，但勝在位置好，離港鐵葵芳站及巴士總站只有數分鐘步程，加上附近商場林立，如新都會廣場及葵涌廣場，衣食住行可謂一應俱全。

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撰文 : 黄卓賢

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