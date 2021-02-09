【北水基金】花旗料今年3萬億北水湧港 內地互惠基金投資港股增

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港股通今天(2月9日)閂閘，近期北水在年關前搶尾班車掃港股，有分析指，截至昨天，南下資金淨流入逾3800億元。市場緊盯春節後北水湧港會否驟縮，但外資大行甚進取，花旗料在最樂觀情況下，年內北水流入額或高達3萬億港元，較去年的7000億元急升。
花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧今早回應查詢指，預計在內地互惠基金投資的推動下，北水持有港股比例將進一步增加，南下香港的淨流入金額，將由去年的7000億港元，有機會增至今年的3萬億港元。
黃栢寧解釋， 內地互惠基金的資產管理規模正在加速增長。2020年籌集了3.2萬億元人民幣的新資金，其中2萬億元人民幣流入了股票和混合型基金。 今年1月的勢頭仍然強勁。如果募資活動在今年餘下時間保持相同速度，可能再帶動資金淨流入香港市場。
內地主打港股的公募基金，吸金能力有幾強？【下一頁】
黃栢寧又說， 從2015年滬港通開始，內地互惠基金的港股資產佔比，三年間從0％增長到30％。之後雖受中美貿易戰影響，但未有太大變化；2020年則恢復升勢，並升至40％。
黃栢寧認為，上述比例有空間再上升，一來是香港獨特的新經濟股漸增，二來是港股估值仍較A股大幅折讓。 今年以來，互聯網、科技及電訊股吸金能力最強，北水淨流入金額最多。花旗維持恒生指數12個月目標為30054點。
早前滙豐(HSBC)料今年北水流入約8000億元，大摩預期1萬億，如今以花旗預估最牛，達3萬億元。
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記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪