【社交轉運大法@IM網欄】一碼難求？ Clubhouse之聲憑何跑出

去年今日,想必大家都在Facebook瘋狂留言「兩盒thanks」。一年後,各大社交平台又再出現「求野」潮,不過這次求的是Clubhouse邀請碼。

疫情下有健康碼,Clubhouse的邀請也有異曲同工之妙;皆因每個帳戶開始時只有兩次邀請朋友機會,想求得一碼,測試社交健康少不免。沒錯,Clubhouse橫空出世,自帶的Blue Blood和精英主義屬性讓它在華爾街、矽谷等本來就Exclusive的同溫層更加臭味相投。靠人脈搭上搭的玩法又再印證飢餓營銷「橋唔怕舊」,總之越早擁有會所會籍就越馨香!

但社交平台多如沙數,大家都知道一炮而紅不是良策,怎也要追求細水長流。所以用了Clubhouse一段時間,最大感觸不是它懂得如何在用戶降落機制上自我包裝,而是那種睽違已久的踏實。

首先,無論FB IG,抑或最近借Tiktok還魂的Reels,你接收的資訊都是被餵的,會有廣告,有雜訊,無形中失去信息自主。但Clubhouse讓你選擇自己的專業和興趣,追蹤領域重疊的行家。難得有如此場合聚集一班老行尊、老江湖做分享,哪怕只是趣談4As恩仇錄,都足夠送三碗飯。這樣的圍爐取暖,真的讓時間流逝都更加實在。

▲ Clubhouse近日於香港起步,根據你正在追蹤的人,你可以找到不同房間,當中經常見到不少廣告人、文化人及音樂人都正在開咪。

講到時間,好多用家雖然經常百無聊賴流連社交平台,但之後都會有強烈罪惡感,覺得浪費青春。的確,如果在一般的Youtube IG上奉上注意力,那便是全身心投入。吸睛、博眼球等說法更是反映注意力往往和視覺綁定。所以Clubhouse另一高明之處在於不和市面上既有的內容平台硬拼,還原基本步。只將廣播社交化,當用戶選擇聽Clubhouse,便變相釋放曾被其他平台佔據過的生活時間。例如邊聽邊煮飯、網購或者睇#社交轉運大法。加上不設重播或者錄音功能,食中你覺得miss左可以回帶的心理。一方面減輕你對生活被佔據的焦慮,另一方面增加你拖延或者錯失內容的成本。結果大家可見,好多房間大家都可以洋洋灑灑傾幾個鐘頭,你上次聽電台或者「煲電話粥」煲幾個鐘是什麼時候的事?但原來兩者加起來的黏著度就是如此高。

▲ Clubhouse吸引不少中港台網友大談政治問題,當中包括新疆及港區國安法等敏感議題,但最新消息指Clubhouse已被內地封鎖。

最後來到大家最關心的問題,對於Marketer或者KOL而言,Clubhouse有什麼商機呢?現階段的它剛起步,其實與其他平台、功能的連接端口仍然欠奉。不過不少有意將Clubhouse聽眾引流到自己身上的講者往往都會在Profile附上自己的IG,軟硬兼施地sell下自己,來個聯動。不過公道講句,如果你一直聽一個人分享,追蹤他的IG LinkedIn其實是願者上釣,應該是自然而然。至於要去到make profit,其實Clubhouse本質是直播,理論上可以帶貨。但目前始終要離開平台才能交易。加上所有談話不留底大家容易雲裏霧裏。故此除了等於多個地方向一小撮自己的追蹤者叫賣,便未見有更多發揮空間了。

最近社交風潮不斷更迭,Clubhouse會何去何從大家都不知道。但觀乎周遭朋友的體驗,都感受到大家碰上一班素未謀面但經歷上充滿「I know you」的知音時多麼雀躍。所以都想讚下Clubhouse功能上的 Less is More。但都容我冒昧講句,Juicy八卦當然應該More than More!

作者_小編Miuson Chi (紀汶俊)簡介: 全職關公兼職舞台劇監製,深明關刀再鋒利也有生銹的一日,近年潛修社交呃 Like 之術,以完全掌握「媽劇停」大法為目標,攞正牌玩 IG,誓要宏揚 #吸晴之奧義! IG: always_mute

