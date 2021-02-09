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【樓市現象】買家趕新年前入市 將軍澳區旺到不得了 8日間已錄85宗成交

股樓投資 15:41 2021/02/09

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疫情持續放緩，今年港人也未能出外遊，要留港消費，本月樓市交投熾熱，距離農曆新年不足數天，買家趕於新年前置業，多區成交量爆升，其中將軍澳區的交投量更是驚人，將軍澳昨日單日錄得15宗交投，本月暫累積約85宗買賣成交，成交暢旺，樓價近千萬的物業也屢獲承接。

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，買家趕於新年前置業，海天晉本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價19,260元。海天晉3座中層C室，實用面積518平方呎，採兩房間隔，擁開放式廚房，座向東北方，享內園池景，最新以958萬元成交，折合實用呎價18,494元。 據了解，原業主於2016年4月以703萬元買入單位，持貨接近5年，是次轉手賬面獲利255萬元離場，單位升值36%。

【同場加映】55萬元為30年樓齡450呎單位大變身 塌塌米和室融合型格工業風，詳見【下一頁

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【低水屋苑】河畔住宅小社區上車樂園 行8分鐘到港鐵站 「4球幾」兩房單位最後召集，詳見【下一頁

 

區內另一個屋苑維景灣畔本月交投也不斷，中原地產分行經理黃仕斌表示，維景灣畔本月至今暫錄10宗成交，平均實用呎價16,304元。最近一宗成交，為維景灣畔10座高層B室，實用面積496平方呎，屬兩房間隔，單位座向西南方，因位處高層，單位可享優質山海雙景，去年11月開價980萬元，放盤3個月，累減45萬元，即以935萬元易手，折合實用呎價18,851元。

【樓市現象】上車客睇樓兩個月未有著落 洽購元朗尚悅驚見大堂有5組客等睇樓 幸有帶票即場拍板596萬元購2房，詳見【下一頁

上址原業主於2005年3月以292萬元買入單位，持貨近16年，現沽貨賬面大幅獲利643萬元離場，單位升值2.2倍。據了解，屋苑對上一宗同類型單位成交於上月錄得，一伙實用面積同屬496呎的10座中層B室以845萬元成交，造價與是次成交的單位相差逾1成。

【網民熱話】夫妻月入五萬 妻原計劃做全職媽媽 夫反對因想買車 妻嘆:男人真係咁鍾意車？，詳見【下一頁

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將軍澳區設有多個屋苑，不少屋苑於鐵路沿線，樓齡相對較年輕，也有不同銀碼選擇，吸引不少上車及換樓人士前來尋盤。據中原地產的數據，將軍澳區一月份二手住宅錄約389宗成交，較上月全月248宗躍升57%，更創近8年新高，僅低於2012年2月的423宗，可見農曆新年前，區內二手交投十分暢旺。

 

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 疫情 農曆新年 將軍澳 天晉 維景灣畔 海天晉

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