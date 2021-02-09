【本港疫情】 農曆新年後或有序復課 政府研部分場所設「安心出行」才可復業

本港第四波疫情近日有所回落，特首林鄭月娥於周二(9日)出席行會預告於農曆新年後，逐步放寬現行的防疫措施，包括部分業界有條件下復業、及有序復課等 ，並呼籲市民於新年期間減少出入和聚會，時刻注意個人衞生。她指，過去7日的確診個案為181宗，平均每日26宗，較以往單日急增逾百宗的高峰期明顯下跌，另外其源頭不明個案亦持續減少至單位數字。

疫情反覆不定 仿真包斷供 海外健兒不能參賽 搶包山連續2年取消：【下一頁】

港府近期頻頻封區進行強制檢測，在25次強檢行動中，有逾2.4萬市民接受檢測，當中僅有4宗確診個案，她認為封區行動有效，對於未來會否繼續採取相關行動，她指港人重視農曆新年，強制檢疫行動只會做到年廿九，並強調不會採取「封區強檢」行動 。

元朗同一豬場 再多兩豬染非洲豬瘟 漁護署銷毁590隻活豬：【下一頁】

她透露，若本港疫情持續改善，將於農曆新年後逐步放寬防疫措施，首先讓學生有序復課，認為長期缺乏面授教學，對學生造成一定的影響，又指教育局正和學校、校長商討怎樣安全和有序地復課。同時，她表示會積極考慮讓部分處所包括食肆等，在有條件下重開，又指自己聆聽業界願意加強防疫措施，如設置「安心出行」應用程式等，當局亦會正面考慮業界的意見。現時部分戶外運動場所已重新開放，讓市民可於假日期間前往，惟呼籲切勿人群聚集。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐