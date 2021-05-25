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【新股IPO】貝達藥業最快本周尋求上市聆訊　集資達78億元

新股IPO 12:26 2021/05/25

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外電引述消息指，貝達藥業計劃今年上半年在港IPO，集資8億美元（約62億港元）。

A股貝達藥業（深：300558）向聯交所遞交上市申請，市場消息指，貝達藥業最快於本周尋求上市聆訊，計劃集資多達10億美元（約77.5億港元），瑞銀及中金為聯席保薦人。

貝達藥業於2003年創立，為專注於創新藥開發、生產及商業化的生物製藥公司，並主要針對肺癌的創新藥物， 而目前已戰略性地將管線產品擴展至其他各種惡性腫瘤。集團已推進40多項創新藥物開發計劃，推出了兩款國內自主研發的癌症靶向創新藥，包括埃克替尼（凱美納®）及恩沙替尼（貝美納®）。

於2019年，貝達藥業收入及純利為15.5億及2.2億元（人民幣，下同），按年增26.9%及38%。截至2020年9月底止首9個月，收入按年增21%至15.1億元，純利按年增1.7倍至5.5億元，毛利率達92.4%。

貝達藥業指，集資所得的資金計劃用於未來5年在中國及海外的現有及未來創新藥物研發計劃，未來2至3年內進行的商業銷售和以學術推廣為中心的商業化策略，以及股權投資、收購或授權安排。

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編輯：袁諾曦

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