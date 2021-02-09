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【網購平台】pandamart年內訂單量及分店數目逾倍增 西營盤分店將開幕

商業 16:05 2021/02/09

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pandamart第16間分店即將在西營盤開幕，為全港約8成市民提供超過4,000款生活用品的即時送遞服務。（pandamart提供圖片）

foodpanda網上商店pandamart第16間分店即將在西營盤開幕，為全港約8成市民提供超過4,000款生活用品的即時送遞服務，顧客在24小時營業的pandamart落單後，送遞員最快15分鐘會把貨品送到府上。

【網購商機】文創網站Pinkoi香港訂單按年增逾8成　港人網購最愛買竟然是...？

【疫市營商】數碼營銷專家教路　4招吸引高消費顧客

疫情下市民轉趨網上消費，pandamart的訂單數量明顯上升，2020年12月的訂單量較成立初期增加10倍。分店數目亦較2020年6月成立時增長超過5倍，服務港九新界各區居民。參考pandamart的數據，最熱賣的商品包括樽裝水、啤酒及氣酒、新鮮蔬菜、薯片、零食及口罩等。

在2021年，pandamart計劃進一步擴大服務範圍至覆蓋全港，亦會一直增加貨品的種類、完善服務質素及推出更多創新的服務等。為達至上述目標，pandamart將繼續投放資源於技術研發，提升整體營運效率，為消費者帶來最優質的生活百貨訂購及送遞體驗。

pandamart香港總監李政勳Bill Lee表示，在未來，pandamart的專業團隊將繼續緊貼市場趨勢並留意疫情的最新發展，確保服務及商品選擇能夠滿足大眾所需。

【農曆新年】限聚令禁晚市堂食　外賣平台料訂單增　一文看清農曆新年外賣優惠（不斷更新）

責任編輯：朱悅瀅

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