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美媒：司法部擬要求 由特朗普任命大部分律師離職

環球政治 15:04 2021/02/09

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美國前總統特朗普面臨參議院彈劾審訊之際，美國司法部或出現變動。美媒CNN報道，美國司法部繼續過渡工作，計劃要求特朗普任命的大多數律師離職。據悉，拜登（Joe Biden）政府計劃留下最少兩名檢控官。

【彈劾特朗普】參議院周二展開審訊 料最快下周結束 【下一頁】

佐治亞查特朗普企圖干預點票結果 或作刑事起訴 【下一頁】

CNN引述美國司法部高級官員指，司法部決定屬政權過渡措施，料有56名由特朗普（Donald Trump）任命的律師將要離職。據悉，美國代理司法部長威爾金森（Monty Wilkinson）周一（8日）晚上致電特拉華州總檢察長魏斯（David Weiss），要求對方留下繼續調查拜登兒子亨特（Hunter Biden）的稅務案件。

另外，美國前司法部長巴爾（William Barr）任命的特別檢控官達勒姆（John Durham），也會繼續就特朗普競選團隊的「通俄門」 風波進行調查。

CNN指出，美國司法部最快於當地周二（9日）要求56名律師辭職，預料過程將持續數周。

拜登已提名前法官加蘭（Merrick Garland）出任司法部長，但參議院至今仍未確認加蘭的提名。屬共和黨的參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，委員會未能於周一起舉行確認加蘭提名的聽證會，是受參議院彈劾特朗普的審訊影響。

責任編輯：鄭錦玲

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