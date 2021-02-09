【大行報告】瑞銀評呢隻基建股為行業首選 目標價上調74％　潛在升幅逾25％

瑞銀發表報告，工程機械行業景持續向好，股價尚未完全反映潛在增長，揀定中聯重科（01157）為行業首選，目標價由9.27元上調74%，至16.1元。

中聯重科周二（9日）暫報12.72元，升3.8%，成交額2.4億元，距目標價潛在升幅約26%。

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報告指出，在強勁需求及全球市場份額增長下，持續看好工程機械行業前景。該行相信，加快勞動力替代，更嚴格的環境要求以及穩定的海外需求是改善需求的關鍵，而內地龍頭企業有更好定位搶占全球市場份額，尤其是在挖掘機及空中作業平台方面。

瑞銀因而上調主要工程機械股的盈利預測，以反映較高銷售預期，同時指市場未完意識到行業潛在增長及海外市場擴張。

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記者：李兆明