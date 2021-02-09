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【太空網絡】馬斯克﹕「星鏈Starlink」現金流可測時將部署上市　曾預計年收入可達300億美元

新股IPO 16:48 2021/02/09

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Elon Musk 今日（9日）再度表示，在Starlink的現金流變得可合理預測時，擬將Starlink上市。

Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk近日在社交平台Twitter頻密發言，繼上周暗示自己看好加密貨幣狗狗幣Dogecoin，繼而推動其價格大升後，Elon Musk 今日（9日）再度表示，在衛星寬頻網絡業務「Starlink（星鏈）」的現金流變得可合理預測時，擬將Starlink上市。

Elon Musk指Starlink有望數年內上市，聲稱優先照顧散戶，詳情可見﹕【下一頁】

Elon Musk在Twitter回應網民問題時表示，他預料Starlink明年需面對現金流流出難題，並指現時Starlink在財政和技術層面上皆遇到問題。不過他指，若Starlink能夠渡過難關，料Starlink每年轉移至消費者的成本將逐步下降。

Elon Musk 在社交平台Twitter上表示，一旦Starlink現金流改善，Starlink將會進行上市程序。

Starlink是甚麼？

Starlink是Elon Musk 創立的太空科技公司SpaceX旗下的項目，主要提供衛星寬頻網絡服務，為偏遠地區和世界不同地方的用戶提供互聯網覆蓋。

據本月Starlink 向美國聯邦通信委員會（FCC）提交的文件顯示，Starlink現時在美國及其他地區擁有超過10,000名用戶。

是次並非Elon Musk首次透露要將Starlink上市，Elon Musk早於去年9月已經表示，當Starlink的收入增長變得平穩且可預測時，便會把Starlink上市。他曾預計Starlink一年內能帶來約300億美元的收入，是SpaceX核心火箭項目預期收入的10倍。

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編輯﹕賴奕羚

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） IPO SpaceX Tesla
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