【5G電腦】Samsung首款5G筆電正式抵港　搭載Intel第11代晶片支援5G網絡　售16,480港元

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除了5G手機之外，市場上也陸續開始推出5G電腦產品。三星（Samsung）電子香港於今（9日）宣布，推出全新Galaxy Book系列電腦。其中一款筆記型電腦不但支援5G網絡，還提供S Pen手寫筆等功能，售價為16,480元 ，最快明（10日）開始發售。
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Samsung於上月全球發布會中，向公眾發表品牌首款支援5G網絡筆電，該產品在今（9日）終於抵港！Galaxy Book Flex2 5G提供13.3吋QLED屏幕，屏幕解像度為1920×1080。該機搭載Windows 10系統，使用第11代 Intel Core處理器。需注意的是，Galaxy Book Flex2 5G 配備一個1300萬像素相機鏡頭，以及720p網絡攝影機，支援 Wi-Fi 6網絡、Wi-Fi Direct及藍牙 5.1連接。該產品設有銀色選擇，售價為16,480元，明（10日）正式發售。
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另一款Galaxy Book Flex2，雖然不支援5G網絡，但設有13.3吋及15.6吋兩種屏幕尺寸，搭載輕觸式QLED顯示屏。機身設有一個720p前置鏡頭，方便用戶進行視像通話或綫上會議。另外，該機支援快充以及無綫分享電量功能，可為Qi認證的手機及兼容的可穿戴設備充電。兩款電腦均支援S Pen手寫筆、指紋感應器及觸控板功能。Galaxy Book Flex2僅提供黑色版本，2月18日起陸續發售。
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此外，主打輕薄型設計的Galaxy Book Ion2，設有13.3吋超窄邊框屏幕，機身僅厚12.9毫米，重970克。另外一款15.6吋屏幕，屏佔比例達到87%，配備5.2mm超窄邊框，重1260克。Galaxy Book Ion2同樣支援快充及無綫分享電量功能，並設有三個不同規格版本，2月10日開始發售，最平一款售價為10880元。
Galaxy Book系列電腦產品規格表
|型號
|Galaxy Book Flex2 5G
|Galaxy Book Flex2
|Galaxy Book Ion2
|顯示器
|FHD QLED顯示屏
|FHD QLED顯示屏
|FHD QLED顯示屏
|屏幕尺寸
|13.3吋
|13.3吋、15.6吋
|13.3吋、15.6吋
|鏡頭
|13MP對外鏡頭、720p網絡攝影機
|720p網絡攝影機
|720p網絡攝影機
|電池及電源
|69.7Wh電池
|69.7電池+支援無綫分享電量功能
|69.7電池+支援無綫分享電量功能
|儲存空間
|512GB
|512GB/1TB
|512GB/1TB
|重量
|1.26千克
|1.16千克/1.57千克
|0.97千克/1.26千克
|S Pen功能
|支援
|支援
|不支援
Galaxy Book系列電腦供貨日期及售價
|型號
|顔色
|發售日期
|售價（港元）
|Galaxy Book Flex2 5G（i7/16G/512G）
|銀
|2021年2月10日
|16480
|15.6吋Galaxy Book Ion2(i7/16G/1TB)
|白
|2021年2月10日
|16280
|13.3吋Galaxy Book Ion2(i7/16G/512G)
|白
|2021年2月10日
|12980
|13.3吋Galaxy Book Ion2(i5/8G/512G)
|白
|2021年2月10日
|10880
|15.6吋Galaxy Book Flex2(i7/16G/1TB)
|黑
|2021年2月18日
|18280
|13.3吋Galaxy Book Flex2(i7/16G/512G)
|黑
|2021年2月下旬
|15880
|13.3吋Galaxy Book Flex2(i5/8G/512G)
|黑
|2021年2月下旬
|13480
記者：李寶如