【5G電腦】Samsung首款5G筆電正式抵港　搭載Intel第11代晶片支援5G網絡　售16,480港元

▲ 三星（Samsung）電子香港於今（9日）推出Galaxy Book Flex2 5G電腦，產品售價為16,480元 ，最快明（10日）發售。

除了5G手機之外，市場上也陸續開始推出5G電腦產品。三星（Samsung）電子香港於今（9日）宣布，推出全新Galaxy Book系列電腦。其中一款筆記型電腦不但支援5G網絡，還提供S Pen手寫筆等功能，售價為16,480元 ，最快明（10日）開始發售。

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Samsung於上月全球發布會中，向公眾發表品牌首款支援5G網絡筆電，該產品在今（9日）終於抵港！Galaxy Book Flex2 5G提供13.3吋QLED屏幕，屏幕解像度為1920×1080。該機搭載Windows 10系統，使用第11代 Intel Core處理器。需注意的是，Galaxy Book Flex2 5G 配備一個1300萬像素相機鏡頭，以及720p網絡攝影機，支援 Wi-Fi 6網絡、Wi-Fi Direct及藍牙 5.1連接。該產品設有銀色選擇，售價為16,480元，明（10日）正式發售。

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另一款Galaxy Book Flex2，雖然不支援5G網絡，但設有13.3吋及15.6吋兩種屏幕尺寸，搭載輕觸式QLED顯示屏。機身設有一個720p前置鏡頭，方便用戶進行視像通話或綫上會議。另外，該機支援快充以及無綫分享電量功能，可為Qi認證的手機及兼容的可穿戴設備充電。兩款電腦均支援S Pen手寫筆、指紋感應器及觸控板功能。Galaxy Book Flex2僅提供黑色版本，2月18日起陸續發售。

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此外，主打輕薄型設計的Galaxy Book Ion2，設有13.3吋超窄邊框屏幕，機身僅厚12.9毫米，重970克。另外一款15.6吋屏幕，屏佔比例達到87%，配備5.2mm超窄邊框，重1260克。Galaxy Book Ion2同樣支援快充及無綫分享電量功能，並設有三個不同規格版本，2月10日開始發售，最平一款售價為10880元。

▲ Galaxy Book Ion2主打輕薄型設計，設有13.3吋超窄邊框屏幕。

Galaxy Book系列電腦產品規格表

型號 Galaxy Book Flex2 5G Galaxy Book Flex2 Galaxy Book Ion2 顯示器 FHD QLED顯示屏 FHD QLED顯示屏 FHD QLED顯示屏 屏幕尺寸 13.3吋 13.3吋、15.6吋 13.3吋、15.6吋 鏡頭 13MP對外鏡頭、720p網絡攝影機 720p網絡攝影機 720p網絡攝影機 電池及電源 69.7Wh電池 69.7電池+支援無綫分享電量功能 69.7電池+支援無綫分享電量功能 儲存空間 512GB 512GB/1TB 512GB/1TB 重量 1.26千克 1.16千克/1.57千克 0.97千克/1.26千克 S Pen功能 支援 支援 不支援

Galaxy Book系列電腦供貨日期及售價

型號 顔色 發售日期 售價（港元） Galaxy Book Flex2 5G（i7/16G/512G） 銀 2021年2月10日 16480 15.6吋Galaxy Book Ion2(i7/16G/1TB) 白 2021年2月10日 16280 13.3吋Galaxy Book Ion2(i7/16G/512G) 白 2021年2月10日 12980 13.3吋Galaxy Book Ion2(i5/8G/512G) 白 2021年2月10日 10880 15.6吋Galaxy Book Flex2(i7/16G/1TB) 黑 2021年2月18日 18280 13.3吋Galaxy Book Flex2(i7/16G/512G) 黑 2021年2月下旬 15880 13.3吋Galaxy Book Flex2(i5/8G/512G) 黑 2021年2月下旬 13480

記者：李寶如