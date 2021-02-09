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【無人駕駛】百度推出全球首個自動駕駛MaaS平台 Apollo無人車在廣州試運營

新經濟追蹤 14:49 2021/02/09

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百度Apollo無人車將在廣州黃埔區試運營。

百度（美：BIDU）旗下全球首個自動駕駛MaaS平台在廣州黃埔區登場，在該區的新春活動上開放5種自動駕駛車型為市民服務。百度指，未來將在黃埔區部署上百台自動駕駛車輛、近千個自動駕駛接駁點，百度的Robotaxi會在廣州黃埔區進行常態化運營，廣州市民可以像北京、長沙、滄州等地市民，在日常出行中體驗自動駕駛。

百度外聘組建智能汽車公司，詳情請按【下一頁】

百度的自動駕駛MaaS（Mobility as a Service， 出行即服務）平台，即自動駕駛出行服務平台，能將各種形式的自動駕駛出行服務集成，結合平台策略為用戶推薦合適的自動駕駛出行方式。如本次在黃埔區的迎新春活動中，百度Apollo部署Robotaxi、Robobus、阿波龍（Minibus）、Apollocop、新物種5種車型，提供接駁點交通、擺渡、遊覽、打掃消毒小車等不同的交通服務。

百度表示，市民可在百度地圖、Apollo Go APP上提前預約自動駕駛出行。汽車、智慧路端、雲端的支撐下，結合自動駕駛MaaS平台與智能網聯能力，Robobus、Robotaxi車內的交互屏幕、Robobus車尾屏上，可看到紅綠燈倒計時、交通事件播報、路口排隊長度等交通信息。此外，用戶在百度地圖等，也可獲得電子圍欄語音播報、信號燈信息、事件點視頻的呈現等網聯化服務。

百度據報3月最快香港第二上市，「1拆80」料為上市部署，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

美股 自動駕駛 交通 廣州 百度（美：BIDU）

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