大角咀單幢樓無錢賺　兩房價「時光倒流」3年多前　投資者微蝕離場

過去十多年，奧運站一帶發展迅速，而比鄰的大角咀亦逐步蛻變，有不少重建項目落成，吸引部分投資者入市。值得留意的是，就算購入該區物業投資，也要小心選擇，皆因絕非百分百穩賺，特別是單幢樓項目。

世紀21家天下分行經理黎振傑說，大角咀奧城．西岸低層A室，實用面積461平方呎，兩房間隔，早前以796萬元易手，呎價17,267元，低市價5%。資料顯示，原業主於2017年9月以800萬元購入上址，現帳面蝕4萬元，若連代理佣金及印花費計，料實蝕約40萬離場。

上述單位實用面積461平方呎，根據差估署定義，屬B類住宅物業，以原業主買入時間計，即2017年9月，當時B類住宅物業的樓價指數報323.3點，而最新則報362.9點，期內升幅約12.2%。不過，上述單位期內則貶值，跑輸大市。

【安達臣道新盤】安峯價單登場 一房折實最平792.9 華懋：市場期望開心價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機