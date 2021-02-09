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大角咀單幢樓無錢賺　兩房價「時光倒流」3年多前　投資者微蝕離場

股樓投資 14:55 2021/02/09

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過去十多年，奧運站一帶發展迅速，而比鄰的大角咀亦逐步蛻變，有不少重建項目落成，吸引部分投資者入市。值得留意的是，就算購入該區物業投資，也要小心選擇，皆因絕非百分百穩賺，特別是單幢樓項目。

世紀21家天下分行經理黎振傑說，大角咀奧城．西岸低層A室，實用面積461平方呎，兩房間隔，早前以796萬元易手，呎價17,267元，低市價5%。資料顯示，原業主於2017年9月以800萬元購入上址，現帳面蝕4萬元，若連代理佣金及印花費計，料實蝕約40萬離場。

上述單位實用面積461平方呎，根據差估署定義，屬B類住宅物業，以原業主買入時間計，即2017年9月，當時B類住宅物業的樓價指數報323.3點，而最新則報362.9點，期內升幅約12.2%。不過，上述單位期內則貶值，跑輸大市。

【安達臣道新盤】安峯價單登場　一房折實最平792.9 　華懋：市場期望開心價【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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