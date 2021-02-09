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將移除有關群組、專頁和帳戶　Facebook打擊疫苗假資訊

環球政經 15:22 2021/02/09

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Facebook於周一（8日）表示，將擴大禁止虛假的健康資訊至有關疫苗的消息，如疫苗有毒底會引起自閉症等沒有事實根據的資訊。

Facebook在博客文章中表示，正在清除有關新冠肺炎疫情、疫苗的虛假訊息，如新冠肺炎病毒是人為，疫苗具有危機性等，平台也禁止相關的廣告。公司又表指，將刪除曾反覆分享過假資訊的Facebook群組、專頁和帳戶。

此外，Facebook將為全世界的衛生組織提供 1.2 億美元的廣告抵免額，讓他們可利用免費額度在平台上宣傳有關新冠肺炎疫苗的廣告。Facebook也將與約翰斯．霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）合作，將疫苗資訊推廣至拉丁裔、美洲原住民和50歲以上的社區。

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責任編輯：黎淑雯
 

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