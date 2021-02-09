將移除有關群組、專頁和帳戶　Facebook打擊疫苗假資訊

Facebook於周一（8日）表示，將擴大禁止虛假的健康資訊至有關疫苗的消息，如疫苗有毒底會引起自閉症等沒有事實根據的資訊。

Facebook在博客文章中表示，正在清除有關新冠肺炎疫情、疫苗的虛假訊息，如新冠肺炎病毒是人為，疫苗具有危機性等，平台也禁止相關的廣告。公司又表指，將刪除曾反覆分享過假資訊的Facebook群組、專頁和帳戶。

此外，Facebook將為全世界的衛生組織提供 1.2 億美元的廣告抵免額，讓他們可利用免費額度在平台上宣傳有關新冠肺炎疫苗的廣告。Facebook也將與約翰斯．霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）合作，將疫苗資訊推廣至拉丁裔、美洲原住民和50歲以上的社區。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黎淑雯

