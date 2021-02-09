【Tesla被約談】官媒評特斯拉語帶雙關？ 新華網：質量面前没有「特」例

▲ 內地市監局等5部門近日就特斯拉（Tesla）電動車的安全問題約談公司。

內地市監局等5部門近日就特斯拉（Tesla，美：TLSA）旗下電動車的安全問題約談公司。官媒新華網就事件發文指，異常加速，電池起火，車輛遠程升級（OTA）等問題，都是新能源汽車消費者關心的質量問題。對於中國消費者的遭遇，特斯拉不能隨意敷衍，完全要有表態，更要有實際行動，拿出解決方案，及時消除隱患，切實保護消費者合法權益。

內地市監局等約談特斯拉，公司指會全面加強自檢自查，看【下一頁】

新華網更以「特斯拉，質量面前没有『特』例」為題，似乎語帶雙關，除了暗指注重造車質量，亦同時提醒特斯拉不會有特別待遇。另外，文章亦附上圖片，「質」字上有特斯拉標誌及「安全第一」，背後也有筆劃破碎的灰色「銷」字，配合「別再讓質量讓路銷量」，諷刺意味甚強。

新華網在文章開初提到，特斯拉「發起至今最大規模的一次故障召回，發生充電故障卻『甩鍋』國家電網電流過大，各種事故問題不斷出現……在中國銷量高歌猛進的特斯拉，到底怎麼了？」

官媒警惕新能源車浮誇炒作風，看【下一頁】

文章續指，新能源汽車產業站在風口之上，刺激市場銷量迎來爆發期。作為明星企業，特斯拉2020年在中國銷量超過14萬輛，可謂賺得盆滿缽滿。但與此同時，其涉及質量安全的事件與話題密集爆發，引起網民強烈反映，被五部門共同約談。

新華網又指，新能源車迅猛發展的今天，無論光環如何奪目，企業都需銘記車輛安全始終是第一位的，產品質量終究是第一位。

「為了追求銷售速度而降低對車輛質量的要求，本身就是竭澤而漁，飲鴆止渴。 特斯拉，別忘了，我們最關心的是安全！特斯拉，請牢記，質量面對沒有『特』例！」

▲ 新華社發文發圖談及特斯拉被約談一事。

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編輯：袁諾曦