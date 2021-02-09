【港交所新CEO】港交所股價升逾2%　CEO人選落定、首委任外籍人士歐冠昇為行政總裁（第四版）

▲ 摩根大通亞太區前主席兼行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）獲委任為港交所下任行政總裁

歐冠昇（Nicolas Aguzin）成為港交所 （00388） 首位非華人行政總裁。港交所前行政總裁李小加去年12月卸任後，行政總裁一職懸空個多月，今日終有新消息。港交所收市後宣布，委任摩通私人銀行國際市場行政總裁歐冠昇為行政總裁，為期3年。歐冠昇委任待取得證監會批准後生效，預計歐冠昇將於5月24日成為港交所董事會成員。

港交所股價今早升逾2%，最新報525.5元，成交額2.9億元。

阿根廷藉的歐冠昇為香港永久居民

李小加回應查詢時稱，歐冠昇是「我的一位好朋友，也是中國的好朋友，香港的好朋友」，相信他將成為一位優秀的行政總裁。摩根大通董事長兼行政總裁Jamie Dimon則表示，祝賀歐冠昇成爲港交所的新任行政總裁，指歐冠昇過去30年來在摩根大通全球市場帶領過不同的業務領域，業績斐然，感謝他為公司作出的貢獻。

歐冠昇為阿根廷藉的香港永久居民，擁有克羅地亞護照。歐冠昇獲委任消息於中午時流傳，港交所股價未有受太大影響，今日收報514.5元，跌4元或0.8%，成交19億元。

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歐冠昇現年52歲，為摩根大通私人銀行國際市場首席執行官，並為摩通資產及財富管理業務管理委員會成員。歐冠昇於1990年加入摩根大通，過去30年曾在該行不同業務及地域出任多個領導職務，2005年至2012年擔任摩根大通拉丁美洲首席執行官。

歐冠昇曾駐香港多年，於2012年至2020年出任摩通亞太區主席兼首席執行官，歐冠昇持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院理學士（經濟）學位。

李小加在加入港交所前為摩根大通中國區主席，他於2010年加入港交所，與歐冠昇駐香港時未有重疊。

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港交所董事會表示，歐冠昇具香港、内地、亞洲及國際經驗，以及對環球資本市場的深厚認識， 有助繼續提升港交所的競爭力，促進香港獨特金融市場的持續增長和發展。

李小加掌舵港交所10年後，去年底提早卸任，港交所行政總裁一職懸空一個多月，目前由聯席總裁及首席營運總監戴志堅，出任代理集團行政總裁。隨新行政總裁上任，戴志堅會退任代理行政總裁，繼續出任港交所聯席總裁及首席營運總監。

早前曾有報道指，港交所行政總裁遴選工作未有定論，主要分歧是董事會對新任行政總裁，應側重拓展內地市場經驗，還是以國際市場歷練為先，有所分歧。港交所於最新公告表示，歐冠昇具備金融領域專長，並擁有卓越的領導經驗、良好的地區及國際關係和國際視野，這些均是遴選過程中的重要考慮因素。

（第二版更新港交所公告內容，第三版加入李小加、摩通CEO評論）

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編輯：麥德銘、趙穎妍