【李小加下任】港交所行政總裁據報由摩通歐冠昇接任

▲ 摩根大通亞太區主席兼行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將獲委任為港交所下任行政總裁

港交所 （00388） 前行政總裁李小加去年12月卸任後，行政總裁一職懸空個多月，今日終有新消息。據報，摩通私人銀行國際市場行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將獲委任為港交所下任行政總裁，與李小加一樣亦曾在摩通工作。港交所對消息不予置評，歐冠昇未有回應傳聞，報道指他將辭任摩通層務。

港交所最新報516元，跌2.5元或0.5%，成交11.9億元。

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歐冠昇1990年加入摩通，分析員出身的他，隨後曾被派駐到紐約、阿根廷投行業務部門工作，隨後轉調至香港。歐冠昇在摩通工作的30年期間，曾出任多個不同業務及地區的領導工作，包括2012年至2020年期間出任摩通亞太區主席兼行政總裁；此前出任摩通拉丁美洲行政總裁。

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李小加掌舵港交所10年後，去年底提早卸任，港交所行政總裁一職至今懸空一個多月，目前由聯席總裁及首席營運總監戴志堅，出任代理集團行政總裁。早前曾有報道指，行政總裁遴選工作未有定論，主要分歧是新任行政總裁應側重拓展內地市場經驗，還是以國際市場歷練為先。

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編輯：趙穎妍