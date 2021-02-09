  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 14:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李小加下任】港交所行政總裁據報由摩通歐冠昇接任

股市 14:10 2021/02/09

分享：

摩根大通亞太區主席兼行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將獲委任為港交所下任行政總裁

港交所 （00388） 前行政總裁李小加去年12月卸任後，行政總裁一職懸空個多月，今日終有新消息。據報，摩通私人銀行國際市場行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將獲委任為港交所下任行政總裁，與李小加一樣亦曾在摩通工作。港交所對消息不予置評，歐冠昇未有回應傳聞，報道指他將辭任摩通層務。

港交所最新報516元，跌2.5元或0.5%，成交11.9億元。

李小加動向｜預告新工作不離開中環　無收到紫荊黨邀請｜【下一頁】

李小加繼任難尋？港交所據報遴選新CEO未達共識｜【下一頁】

歐冠昇1990年加入摩通，分析員出身的他，隨後曾被派駐到紐約、阿根廷投行業務部門工作，隨後轉調至香港。歐冠昇在摩通工作的30年期間，曾出任多個不同業務及地區的領導工作，包括2012年至2020年期間出任摩通亞太區主席兼行政總裁；此前出任摩通拉丁美洲行政總裁。

李小加打過幾多份工？石油工人、記者變投資銀行家｜【下一頁】相關文章：

李小加掌舵港交所10年後，去年底提早卸任，港交所行政總裁一職至今懸空一個多月，目前由聯席總裁及首席營運總監戴志堅，出任代理集團行政總裁。早前曾有報道指，行政總裁遴選工作未有定論，主要分歧是新任行政總裁應側重拓展內地市場經驗，還是以國際市場歷練為先。

相關文章：

【大灣區】港交所2.1億人幣入股廣州期貨交易所　4大內地期交所、平保都有份（第二版）

【港交所股價】大摩調升港交所目標價至600元　3理由看好北水續湧港、最牛達810元

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

 

編輯：趙穎妍

港股 香港交易所（00388） 亞太 李小加 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

【復課安排】教育局楊潤雄：將發指引要求強檢師生　須持陰性證明方可回校

下一篇文章

【盈喜盈警】一文看清企業數據　眾安在線料去年淨利潤逾5億元人民幣（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【Bitcoin】馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市　專家質疑Tesla接受比特幣具支付風險（第二版）
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2051億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2051億超購逾1000倍、國際配售提早截飛
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.6%　恒指夜期收市升46點（不斷更新）
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元
【快手股價】快手穿300關後收市倒升1%　悉數行使超額配股權額外淨籌57億元
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘
【新股IPO】多家銀行豁免認購諾輝健康6606新股手續費　孖展息低至0.88厘