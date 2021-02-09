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【復課安排】教育局楊潤雄：將發指引要求強檢師生　須持陰性證明方可回校

Hot Talk 14:40 2021/02/09

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教育局局長楊潤雄表示，將向學校發指引，要求要接受強制檢測的師生，必須持有陰性證明方可回校。（資料圖片）

筲箕灣官立中學有2名中六學生分別確診及初步確診，兩人居於曾被圍封的鰂魚涌惠利大廈，早前曾回校在同一禮堂考試，同場約130名師生須檢疫，全校強制檢測。教育局局長楊潤雄表示，暫時未見學校大規模爆發染疫，並期望中學文憑試可如期在今年4月開考。他又預告，局方將向學校發指引，要求要接受強制檢測的師生，必須持有陰性證明方可回校。

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楊潤雄出席電台節目時表示，有學生確診的筲箕灣官立中學，學校有做足防疫措施，據衛生防護中心推斷並非校內感染，但為安全起見，決定安排同場考生及老師檢疫，暫時未見校內出現爆疫的情況，已要求學校做好防疫工作，減低傳播風險。

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楊潤雄又指，政府現時會因應情況，採取突擊圍封或強制檢測行動，教育局將向學校發出指引，如果校內有師生居於受圍封地區或需接受強制檢測，當他們知悉有關安排後，有責任通知校方，在未接獲陰性檢測結果證明前都不能回校。

他續稱，教育局放寬學校於農曆年假後，容許最多三分一學生可回校上課，當局會密切留意疫情發展，如疫情進一步受控，不排除可容許更多學生回校上課。

楊潤雄期望，今年中學文憑試可以如去年一樣如期在4月開考，否則，早前已與學界商討或延至6月才舉行。

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編輯：趙穎妍

中學 疫情 楊潤雄 教育局 年假 限聚令 筲箕灣官立中學 鰂魚涌 電影院 疫苗

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