黑客入侵佛羅里達州供水系統 擬於水中加化學物毒人

▲ 有黑客試圖入侵佛羅里達州供水系統，在水中加入過量有毒的化學物質。

美國佛羅里達州政府官員指，有黑客試圖入侵佛羅里達州供水系統，在水中加入過量有毒的化學物質。官員指供水廠職員已及時阻止黑客入侵系統投毒，但目前未確定黑客是來自美國或海外。

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英國廣播公司（BBC）報道，佛羅里達州城市奧爾茲馬（Oldsmar）的供水系統遭到入侵。黑客上周五（5日）早上透過遠程軟件入侵市内供水系統，但工廠職員隨即發現並向上司匯報。

黑客同日下午再次入侵系統，試圖將氫氧化鈉（Sodium hydroxide）的含量由100萬分之100，大幅調高至100萬分之11,100。工廠職員發現有黑客入侵後，隨即將氫氧化鈉含量調整至正常水平。

氫氧化鈉是排水管清潔劑的主要成分，具有很強的腐蝕性，會對人體皮膚及眼睛造成刺激。如人們誤服氫氧化鈉，或會導致口腔、喉嚨及胃部受損，更會出現嘔吐及腹瀉等症狀。

涉事工廠為奧爾茲馬市内企業及約1.5萬名居民供水。但即使黑客成功於水中加入過量氫氧化鈉，居民最少要在24小時後才會用到受影響的水。再加上工廠設有安全機制，如水質出現問題將會發出警告。

工廠已暫時停用可控制供水系統的遠程軟件，當局目前正對黑客入侵事件進行調查，但未能確定黑客是來自美國或外國。

責任編輯：鄭錦玲