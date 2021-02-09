【Bitcoin】比特幣未見頂？　企業爭相配置　女股神Cathie Wood料比特幣可升多數倍

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）此前在Twitter發功唱好加密貨幣比特幣（Bitcoin），Tesla更身體力行購入等值15億美元的比特幣。除了馬斯克，有科技股女股神之稱的Ark Invest投資總監Cathie Wood同樣看好比特幣，她指愈來愈多企業配置比特幣，這將成為比特幣價格的催化劑，比特幣亦將會是Ark 今年的投資大主題之一。

女股神Cathie Wood升浪前已唱好比特幣 【下一頁】

馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市【下一頁】

Square、MicroStrategy成比特幣概念股

Tesla周一（8日）披露，購入等值15億美元的比特幣（Bitcoin），同時宣布Tesla將會接受比特幣為支付方式之一，成為首間接受比特幣交易的主要汽車生產商。消息刺激比特幣創新高，一度升穿47,000美元水平。

除了Tesla，不少美國企業早已投資比特幣，如數碼支付公司Square （美：SQ）已經將其1%資產投放在比特幣，商業智慧軟體提供商MicroStrategy（美：MSTR）更將其所有可用現金投入比特幣。另外，傳統的保險企業美國萬通 （MassMutual）也開始投資比特幣，公司去年宣布買入1億美元的比特幣，作長期戰略部署。這些企業大舉投資比特幣後，股價走勢也開始跟隨比特幣上落，如MicroStrategy昨夜就急升近3成，突破1000美元，收報1041美元。

企業配置成比特幣催化劑

Ark 此前發表報告預測，若全部標普500企業將一成現金配置到比特幣，比特幣的價格將飈至約40萬美元。該行又建議投資者將2.55%至6.55%的資產配置到比特幣，若退休基金、主權基金等達到相關配置水平，比特幣的價格可望升至20萬美元至50萬美元。

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編輯：吳敏芳

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