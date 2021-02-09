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【農曆新年】時代廣場新春市集　集10大本地品牌　過百款賀年潮物及美食

商業 14:12 2021/02/09

分享：

時代廣場由即日起至2月28日間舉辦「POP MART」新春市集，並精選了10間特色商戶，設各具特色的年貨。此外，商場亦推出春季「Happy Rewards推廣活動」，消費每滿指定金額即可換領購物優惠券或美食優惠券。

【農曆新年】MegaBox夥Sanrio推出「天燈園」　Sanrio家族成員齊集Hello Kitty造型天燈亭

是次「POP MART」新春市集邀請了多個本地品牌，包括Herocross、2ndclosetdesign、Petite Garden、H House、NEBUHK、VVA Candle、Bros Factory、Procare HK、小市集 X Giftyou、Hexapi Honey Hong Kong。為配合新年氣氛，各個品牌均推出多款新年及情人節限定產品或推廣優惠。

除了線上線下的新春市集外，時代廣場更推出春季「Happy Rewards推廣活動」，於2021年2月1日至4月11日期間，在時代廣場商戶即日以電子消費每滿指定金額，即可於網上登記成為會員，換領購物優惠券或美食優惠券；而逢星期二及日晚上6時後丶逢星期四及2月12丶13丶14及15日全日更可享雙倍優惠券獎賞。

優惠詳情:
 

即日消費總額 每日

逢星期二及日 (晚上6時後)

逢星期四 (全日)

2月12丶13丶14及15日 (全日)

每滿HK$800

(上限HK$8,000)

HK$50購物優惠券三張

及HK$50美食優惠券乙張

HK$50購物優惠券六張

HK$50美食優惠券兩張

每滿HK$5,000

(上限HK$100,000)

 HK$500購物優惠券兩張 HK$500購物優惠券四張
滿HK$30,000 HK$1,000購物優惠券兩張

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責任編輯: 蘇穎琪

 

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