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【偽冒Apple Watch鍵盤App】蘋果App Store詐騙App下架　分析公司：每年騙取1550萬

科技 15:15 2021/02/09

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蘋果App Store日前移除了多款偽冒Apple Watch鍵盤輸入法的應用程式，利用虛假的評論及應用程式評分來吸引用戶，同時藉付費訂閱模式牟利。

一位海外應用程式開發者近日在Twitter上指控，蘋果App Store上存有多款偽冒Apple Watch鍵盤輸入法的應用程式，指這些應用程式的欺詐行徑相同。其中主要利用虛假的評論及應用程式評分來吸引用戶，同時指示、要求用戶付費訂閱才可啟用，惟最終上並無提供相關功能。

該海外應用程式開發者Kosta Eleftheriou，早前開發並推出了一款適用於 Apple Watch 的輸入法應用程式「 FlickType」。他在兩星期前，在 App Store 上發現有多款類似 FlickType 的應用程式，表示能提供手勢滑動的輸入法，但是實際上並沒有提供相應功能。

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他指出，其中一款應用程式「KeyWatch」早前在Facebook、Instagram上大肆宣傳，還用上附有他的名字，以及他的宣傳影片。而使用該應用程式後，首先會有空白界面，其後需要按立即解鎖，並提示確認每星期8美元（約62港元）的訂閱費用，從而牟利。不過在訂閱後也無法使用該應用程式。

另外KeyWatch的開發者再購買虛假5星評級及正評，並顯示在App Store中，讓用戶覺得該應用程式可信、實用等。根據應用程式分析公司Appfigures的數據，KeyWatch每年透過其App Store騙局獲得200萬美元（約1550萬港元）收入。

而其Twitter帖文獲得公眾關注後，蘋果亦從App Store中刪除了KeyWatch及其他類似的詐騙應用程式。

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責任：張寶燕

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