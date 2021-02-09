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【Bitcoin】女股神Cathie Wood升浪前已唱好比特幣　「含有的構想遠大於蘋果或亞馬遜」

Hot Talk 13:41 2021/02/09

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女股神Cathie Wood升浪前已唱好比特幣　「含有的構想遠大於蘋果或亞馬遜」

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）真金白銀掃入15億美元比特幣（Bitcoin）後，刺激比特幣價格再破頂升穿47,000萬美元。有「連登契媽」之稱的女股神Cathie Wood上周受訪時已預測，機構投資者將開始購入以比特幣為主的加密貨幣。她當時形容，比特幣的市值雖然未及蘋果或亞馬遜的一半，「但就含有比蘋果或亞馬遜更大的構想（idea）」。

Bitcoin｜比特幣創新高 區塊鏈概念股急升 火幣科技、歐科雲鏈升近3成｜【下一頁】

基金公司Ark Investment創辦人Cathie Wood上周接受Yahoo財經訪問時，提及大型美資機構近日加配比特幣的行為，她直言對此並不驚訝，尤其是比特幣與其他資產的關聯度極低，正是機構投資者偏好的資產特質，「意味買入比特幣不但可以分散風險，亦是以低風險賺取更多回報」。

她續指，比特幣的市值約6,000億美元（截至受訪當日），不足蘋果（美：AAPL）或亞馬遜（美：AMZN）市值的一半，但背後的構想則遠遠大於蘋果及亞馬遜，形容比特幣是「全球首個真正數碼貨幣，而且是完全去中心化（decentralized）」。

南韓網民封Cathie Wood為「搖錢樹」　連登契媽、科技女股神仲有幾多花名？｜【下一頁】

但Cathie Wood對個別機構的極端配置仍感驚訝，以美資科技公司MicroStrategy（美：MSTR）為例，公司將資產負債表的所有現金都押注到比特幣，甚至因而集資以買入更多比特幣。她不諱言行為有點瘋狂，並反問「到底MicroStrategy是科技公司還是ETF？」

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編輯：趙穎妍

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