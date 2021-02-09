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【新冠疫苗】福西﹕需按時接種兩劑 預防病毒變種

環球社會熱點 13:42 2021/02/09

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美國早已開展新冠疫苗接種計劃，礙於全球新冠疫苗供應緊張，部分人士質疑是否需要接種完整兩劑新冠疫苗的需要。華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）強調，按時接種兩劑新冠疫苗才是最佳方法對抗新冠病毒，甚至預防新冠病毒出現變種。

強生向美FDA申請 單劑疫苗緊急使用授權 【下一頁】

由於美國接種疫苗的速度較預期慢，加上英國決定推遲新冠疫苗第2劑的接種時間，令人質疑為何美國不更改疫苗政策，以讓更多美國人接種首劑疫苗。

福西表示，為對抗新冠肺炎疫情，最佳方法最盡可能讓更多人接種首劑疫苗，並讓他們按時接種第2劑，才能產生有效的保護作用。

福西續指，在及時接種第2劑疫苗後，就能喚醒身體免疫系統產生反應，意味著可遏止原有新冠病毒，更可以預防病毒株於國內出現變種。

研究警告變種病毒3月份擴散至全美國 每10日增1倍 【下一頁】

賓夕法尼亞大學疫苗學教授奧菲特（Paul Offit）指，若只接種首劑疫苗的話，只會產生輕微的免疫反應，未能有效殺死新冠病毒，甚至導致病毒株再度變異。

美國疾控中心（CDC）於上月預測，3月份將會有更具傳染性英國的變種新冠病毒於美國本土擴散，亦有證據顯示，目前可供接種的新冠疫苗，對英國變種病毒株產生有效免疫作用。

責任編輯：郭麗明

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