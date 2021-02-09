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衛報：英國王室曾秘密審查過千項法案 才交國會審議

環球政治 13:48 2021/02/09

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衛報：英國王室曾秘密審查過千項法案 才交國會審議

英國王室一向凌駕於政治，一般不會干預政治。不過，英女王接連捲入干政醜聞。英國《衛報》報道指，英女王或查爾斯王子事先對約1,000多項法案作審查，才把法案交給英國國會作審議。

《衛報》報道指，該些法案涵蓋從司法、社會保障、退休金、種族和食品政策，甚至包括泊車費用等各個方面。

英女王據報擬隱藏個人資產 白金漢宮：報道失實 【下一頁】

報道指，該審查法案亦包括影響英女王的個人財產的法律草案。

《太陽報》早前報道指，英女王嘗試隱藏「可能令人尷尬」（potentially embarrassing）的投資。文件可以追溯至1973年11月，當時人們都擔心英女王持有的股票將會曝光。

哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長 【下一頁】

白金漢宮早前曾指，對於英女王試圖影響國家立法程序的指控「根本不正確」（simply incorrect）強調獲得英女王同意是一項正式的議會程序，是否需要徵得英女王同意，需由獨立於王室的議會成員決定。

白金漢宮發言人當時稱，在政府要求的情況下，英女王必定會給予同意，故任何有關英女王阻止政府立法的說法都是錯誤的。

責任編輯：林嘉莉

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