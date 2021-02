新冠肺炎疫情全球大流行,美國正加緊為民眾接種新冠疫苗。拜登接受美國傳媒訪問表示,特朗普應對新冠肺炎疫情的政策比「所有人想象中更可怕」(even more dire than we thought )。另外,拜登表示,未來會將美式足球聯盟(NFL)的體育場地改作新冠疫苗接種中心。

拜登周日夜晚(7日)接受美國美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時,討論過去一年疫情爆發以來的各項抗疫措施。拜登表示,他的團隊對特朗普政府抗疫政策的混亂程度感到驚訝。

節目中備受矚目的還有拜登疫苗接種計劃,外界關注疫苗供應。拜登表示團隊已經竭盡全力,但無奈疫苗供應趕不上預期。

拜登表示政府計劃在NFL主席古德爾(Roger Goodell)的協助下,將NFL旗下所有32個體育場地用作大型疫苗接種中心。

雖然越來越多的製藥公司,如強生(Johnson & Johnson)申請緊急使用權,但拜登仍指大規模接種仍有困難。他指在今年夏天前,難以達到群體免疫。

責任編輯:李俊儀