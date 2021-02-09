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【農曆新年】MegaBox夥Sanrio推出「天燈園」　Sanrio家族成員齊集Hello Kitty造型天燈亭

商業 13:37 2021/02/09

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MegaBox與Sanrio攜手推出「MegaBox．Sanrio characters六星賀歲天燈園」新春主題大型賀年裝置。由即日起3月14日，6位Sanrio家族成員換上賀年新裝登場，更為2月14日情人節準備多個甜蜜打卡位。

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「MegaBox．Sanrio characters六星賀歲天燈園」包括一個23呎高的Hello Kitty造型天燈亭。多個Sanrio家族成員更隱身於古色古香的通花裝飾窗及亭身。顧客可與Hello Kitty一同於蝴蝶結造型椅上拍照留念。

走出天燈亭則有一個浪漫桃花廊，由My Melody化身小導遊帶領一眾粉絲暢遊桃花廊。其他賀年裝置更包括12呎高黃金搖錢樹與布甸狗、金牛造型Hello Kitty、Kerokerokeroppi以及大口仔。

除了新年打卡位外，MegaBox亦推出「甜蜜情人節朱古力換領」活動。在2月13日至14日消費滿指定金額，即可換領心型金莎朱古力1盒。於2月26日（元宵節）至28日，MegaBox更一連3日推出「元宵團圓湯圓換領」，顧客於推廣期內消費滿指定金額可換領可換領灣仔碼頭湯圓1包。

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責任編輯：葉泳珊

 

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