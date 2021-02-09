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美國警方要求Google交出用戶手機定位紀錄　以調查縱火案

科技 14:15 2021/02/09

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TechCrunch報道提及，明尼阿波利斯市警方在去年8月持法院簽發的定位搜索令（Geolocation warrant），要求Google提供去年5月27日、所有手機產生的GPS、Wi-Fi、藍牙或行動網路定位的歷史資料。

美國去年的五月黑人平權運動，最後演變成暴力衝突，造成明尼阿波利斯（Minneapolis）多棟建築物遭縱火。近日有外媒報道指出，明尼阿波利斯市警方要求Google交出用戶的手機定位紀錄，用於調查縱火嫌疑犯。

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TechCrunch報道提及，明尼阿波利斯市警方在去年8月持法院簽發的定位搜索令（Geolocation warrant），要求Google提供去年5月27日、所有手機產生的GPS、Wi-Fi、藍牙或行動網路定位的歷史資料。根據搜查令，警方要求Google提供當天下午5時20分到40分之間4個不同座標的地點，包括AutoZone商店的裝置資訊。

報道指，當地居民Said Abdullahi近日接獲Google通知，他的Google帳號已在搜索令下被交給了警方，但他強調自己與事件無關，他僅是在旁進行拍攝。不過警方以案件已近日調查階段為由，拒絕透露該搜查令的申請理由等細節。

事實上，早於2018年當美國警方調查陷入僵局時，Google的位置數據總可為當局提供新的線索。不過，Google的數據未必能找到真正的犯人。據紐約時報報道指，曾有一名因謀殺調查案被捕的男子，因為Google的數據而被判入獄，惟在一周後隨即被釋放，因為警方當時發現，真正的兇手另有其人。

抗議Google、Facebook搶走廣告收入　逾百加拿大報紙開天窗

責任編輯：曾曉汶

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