【澳門疫苗】賀一誠打新冠疫苗　富瑞：新春濠賭業「有癢難搔」

▲ 賀一誠和澳門主要官員今日注射新冠疫苗(澳廣視新聞圖片)

澳門上周接收首批10萬劑國藥集團新冠疫苗,今日(9日)中午起接受澳門居民預約接種。澳門早上舉行新型冠狀病毒疫苗接種儀式,行政長官賀一誠和大部分澳門主要官員,在儀式上即時接種國藥疫苗。賀一誠稱,注射時無特別感覺,會按時接受第二劑,隨首輪讓醫護等前線人員接種後,其他澳門居民料2月22日起可注射。

復星BioNTech疫苗接種注意什麼?復星詳解副作用、接種注意事項,可見【獨家訪問】

隨澳門開始注射疫苗,近期濠賭股表現強勢,富瑞發表報告指最新一周濠賭收入較1月時低17%,與以往農曆新年前淡季走勢類似,但認為目前澳門的旅遊限制最快也要在農厝新年後才開始放寬,形容新春期間賭客「有癢難搔(Itching To Play With No Way To Scratch)」,依然偏好防守力最好的金沙中國 (01928) 。

據行業消息,澳門2月1日至7日日均賭收約2.15億澳門元,當中貴賓廳轉碼數按月少3%至5%,中場表現就按月少10%。

金沙中國「澳門倫敦人」首階段2月8日開幕,可見【下一頁】

澳門公布疫苗接種計劃,非居民收費250澳門元,可見【下一頁】

富瑞指出,近期內地和香港的感染宗數減少,但澳門目前仍向北京、上海在內16個省市居民設有較高防疫要求,需要接受28日健康追蹤(14日強制隔離、14日自行管理),料澳門放寬相關限制可成股價刺激因素。

富瑞續指,澳門博彩收入於新春假期時可望較現時改善,但指出貴賓廳業務不止受疫情限制影響,也同時面對更嚴格監管要求,澳門博彩業疫後「新常態」的表現極難預測。

