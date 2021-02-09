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【澳門疫苗】賀一誠打新冠疫苗　富瑞：新春濠賭業「有癢難搔」

股市 13:13 2021/02/09

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賀一誠和澳門主要官員今日注射新冠疫苗（澳廣視新聞圖片）

澳門上周接收首批10萬劑國藥集團新冠疫苗，今日（9日）中午起接受澳門居民預約接種。澳門早上舉行新型冠狀病毒疫苗接種儀式，行政長官賀一誠和大部分澳門主要官員，在儀式上即時接種國藥疫苗。賀一誠稱，注射時無特別感覺，會按時接受第二劑，隨首輪讓醫護等前線人員接種後，其他澳門居民料2月22日起可注射。

復星BioNTech疫苗接種注意什麼？復星詳解副作用、接種注意事項，可見【獨家訪問】

隨澳門開始注射疫苗，近期濠賭股表現強勢，富瑞發表報告指最新一周濠賭收入較1月時低17%，與以往農曆新年前淡季走勢類似，但認為目前澳門的旅遊限制最快也要在農厝新年後才開始放寬，形容新春期間賭客「有癢難搔（Itching To Play With No Way To Scratch）」，依然偏好防守力最好的金沙中國 （01928）

據行業消息，澳門2月1日至7日日均賭收約2.15億澳門元，當中貴賓廳轉碼數按月少3%至5%，中場表現就按月少10%。

金沙中國「澳門倫敦人」首階段2月8日開幕，可見【下一頁】

澳門公布疫苗接種計劃，非居民收費250澳門元，可見【下一頁】

富瑞指出，近期內地和香港的感染宗數減少，但澳門目前仍向北京、上海在內16個省市居民設有較高防疫要求，需要接受28日健康追蹤（14日強制隔離、14日自行管理），料澳門放寬相關限制可成股價刺激因素。

富瑞續指，澳門博彩收入於新春假期時可望較現時改善，但指出貴賓廳業務不止受疫情限制影響，也同時面對更嚴格監管要求，澳門博彩業疫後「新常態」的表現極難預測。

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編輯：麥德銘

港股 金沙中國有限公司（01928） 澳門博彩股 賀一誠 澳門 冠狀病毒

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