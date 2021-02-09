【香港零售】羅兵咸永道料港零售銷售今年增長15% 建議政府派消費券

▲ 羅兵咸永道料港零售銷售今年增長15% 建議港府派消費券

香港去年零售業總銷貨價值3265億元，按年跌24.3%。羅兵咸永道表示，雖然香港市面未回復、疫苗大規模接種未知，市場充斥負面因素，但仍相信香港零售市場今年將逐步復蘇，預計全年零售總額將增長15%，有望達到3760億元。

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羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然指出，12月零售數據較預期理想，市民出外購物慾增加，過去數周觀察到市面明顯增加了港人外出「辦年貨」，而節日性消費將於農曆新年前達到高峰，並在2月下旬有所減退。羅兵咸永道估計，1月份零售總額將達到325億港元，按年下降14%，2月份受惠基數較低及農曆新年因素，料零售總額按年增長36%至 310億元。

羅兵咸永道預計，隨下半年限制措施放寬、疫苗普及化以及口岸通關，消費者信心逐步恢復和財富效應將驅動消息增加。該行又預計，化妝品、可抗通脹的黃金等高消費品會有較為顯著的增長。

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港面對「三高」挑戰 產品價差要保持

不過，鄭煥然指，即使香港零售市道回暖，仍面對結構性問題，包括高租金、高工資成本、高營運成本「三高」的挑戰，削弱了港商原有的價格優勢，香港與內地的產品價差由過往30%縮減至約10%至15%，面對內地競爭能力愈來愈強，他認為產品差價仍要保持適當的幅度。

疫情下不少奢侈品品牌撤港，鄭煥然稱旗下客戶大多處觀望態度，雖不會全面退出香港市場，但會希望加強中國的據點，皆因內地人不能出境，且購買奢侈品的需求大。

港府本月24日公布財政預算案，鄭煥然建議，政府可派發消費券，皆因只是派錢，市民或會用作投資等用途，消費券則可直接令整個零售市場受惠。另外，他指，政府應盡快恢復晚市堂食，因對餐飲業打擊十分大。

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內地經濟回復迅速，羅兵咸永道建議零售商可多留意大灣區的機遇，羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜指，大灣區內針對企業及個 人的稅收優惠政策有助於降低企業家負擔，同時當地政府也為科技和研發投入提供多樣化的激勵政策。而且，電商在內地是熱點產業，參與內地或跨境電商的方式多種多樣。通過合理規劃，跨境電商企業能夠享受關稅減免及進口增值稅和消費稅降低30%的優惠政策，將有助港商更快進入內地市場。

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編輯：袁諾曦