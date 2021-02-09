【智能香水】斯洛文尼亞男創智能香水NINU　料今年下半年投產

▲ 斯洛文尼亞投資50萬歐元，研發智能香水裝置NINU，當中亦分別有男士版本及女士版本。

來自歐洲斯洛文尼亞的Marko Matijević就與好友Simon Mohorovič合力，開發智能香水裝置NINU，配合智能電話應用程式及人工智能（AI），助用戶調配適合自己的香水。

Matijević與好友Mohorovič對香水的興趣，源於多年前的大學講座。他表示，10年前讀大學時，與好友聆聽近代香水霧化裝置發明家Peter Florjančič主題講座。

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Matijević發現，一般女性都會擁有5至15款香水，因為不同的情緒及環境，最終只會使用2至3種。「未有使用的香水，其實非常佔用空間，且浪費金錢。」當Matijević在巴黎為妻子製作香水時亦發現，即使用相同成分，但製作出來的香水亦各異。於是他們就在2017年開始研究，經過3年時間，發明出智能香水裝置NINU。

▲ 智能香水裝置NINU聯合創辦人兼行政總裁Marko Matijević（左）表示，過去3年與好友Simon為研發智能香水裝置，投資約50萬歐元，3月將發起眾籌，吸引更多用戶，預計今年下半年能正式投產。（官方網站圖片）

申請香水調配專利技術

該裝置需配合智能電話應用程式使用，用戶需要使用香水我時，程式會根據用戶的偏好及環境等因素，向用戶建議調配方法。「我們使用機器學習，模擬幾乎所有適合使用香水的場合與環境及調配的可能性。」

應用程式就有人工智能香水專家「Pierre」，能推薦適合用戶的香水味道，並為用戶調配。「如某女用戶參與約會並使用裝置調配出某個味道的香水，約會後，程式會詢問用戶，調查香水是否適合約會的場合，氣味會否太濃等。」據了解，該裝置裡面就裝有3枝香水，該公司有技術能將3種香水混合，調配出其他味道，該公司亦正為技術申請專利。

環球香水市場規模達550億美元

目前，該裝置分別設有男士及女士版本。用戶在使用時，可選擇「MOVE」、「PLAY」、「SEXY」等場景及元素，從而讓AI了解用戶需求，並調配適合香水。Matijević透露，未來希望裝置的人工智能香水專家能更進一步。「如將用戶所在地的季節、天氣、溫度甚至用戶的皮膚種類都一併考慮，從而為更準確地為用戶推薦合乎需求的香水。」

Matijevi表示，公司目前Matijević公司的研發團隊其實只有他及好友Mohorovič。「資金方面，我門已經投資約50萬歐元，當中大部分都是來自我們二人。」公司團隊方面僅有10人，4人為工程師，團隊大多正在斯洛文尼亞，香水在法國製造，產品包裝及生產就在意大利。「環球香水市場達到550億美元，而疫情對香水市場的影響亦不大，最大的轉變只是由實體銷售轉到網上銷售。」

Matijević透露，產品其實已在今年年頭舉辦的美國消費電子展（CES）中亮相，3月將會發起眾籌活動，讓更多人知道他們的品牌及產品，而參與眾籌人士亦能以優惠價買到產品。「預料今年下半年將能正式量產，期望今年普通用戶都可以到公司的網店購買。」

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記者：李彥煒