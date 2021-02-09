  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能香水】斯洛文尼亞男創智能香水NINU　料今年下半年投產

科技 13:02 2021/02/09

分享：

斯洛文尼亞投資50萬歐元，研發智能香水裝置NINU，當中亦分別有男士版本及女士版本。

來自歐洲斯洛文尼亞的Marko Matijević就與好友Simon Mohorovič合力，開發智能香水裝置NINU，配合智能電話應用程式及人工智能（AI），助用戶調配適合自己的香水。

Matijević與好友Mohorovič對香水的興趣，源於多年前的大學講座。他表示，10年前讀大學時，與好友聆聽近代香水霧化裝置發明家Peter Florjančič主題講座。

＞＞＞【2021牛年】今年農曆新年啱玩咩？5大熱門社交、遊戲、食譜App推介

＞＞＞【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起

Matijević發現，一般女性都會擁有5至15款香水，因為不同的情緒及環境，最終只會使用2至3種。「未有使用的香水，其實非常佔用空間，且浪費金錢。」當Matijević在巴黎為妻子製作香水時亦發現，即使用相同成分，但製作出來的香水亦各異。於是他們就在2017年開始研究，經過3年時間，發明出智能香水裝置NINU。

智能香水裝置NINU聯合創辦人兼行政總裁Marko Matijević（左）表示，過去3年與好友Simon為研發智能香水裝置，投資約50萬歐元，3月將發起眾籌，吸引更多用戶，預計今年下半年能正式投產。（官方網站圖片）

申請香水調配專利技術

該裝置需配合智能電話應用程式使用，用戶需要使用香水我時，程式會根據用戶的偏好及環境等因素，向用戶建議調配方法。「我們使用機器學習，模擬幾乎所有適合使用香水的場合與環境及調配的可能性。」

應用程式就有人工智能香水專家「Pierre」，能推薦適合用戶的香水味道，並為用戶調配。「如某女用戶參與約會並使用裝置調配出某個味道的香水，約會後，程式會詢問用戶，調查香水是否適合約會的場合，氣味會否太濃等。」據了解，該裝置裡面就裝有3枝香水，該公司有技術能將3種香水混合，調配出其他味道，該公司亦正為技術申請專利。

環球香水市場規模達550億美元

目前，該裝置分別設有男士及女士版本。用戶在使用時，可選擇「MOVE」、「PLAY」、「SEXY」等場景及元素，從而讓AI了解用戶需求，並調配適合香水。Matijević透露，未來希望裝置的人工智能香水專家能更進一步。「如將用戶所在地的季節、天氣、溫度甚至用戶的皮膚種類都一併考慮，從而為更準確地為用戶推薦合乎需求的香水。」

Matijevi表示，公司目前Matijević公司的研發團隊其實只有他及好友Mohorovič。「資金方面，我門已經投資約50萬歐元，當中大部分都是來自我們二人。」公司團隊方面僅有10人，4人為工程師，團隊大多正在斯洛文尼亞，香水在法國製造，產品包裝及生產就在意大利。「環球香水市場達到550億美元，而疫情對香水市場的影響亦不大，最大的轉變只是由實體銷售轉到網上銷售。」

Matijević透露，產品其實已在今年年頭舉辦的美國消費電子展（CES）中亮相，3月將會發起眾籌活動，讓更多人知道他們的品牌及產品，而參與眾籌人士亦能以優惠價買到產品。「預料今年下半年將能正式量產，期望今年普通用戶都可以到公司的網店購買。」

＞＞＞【2021牛年】疫下取消拜年點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠

記者：李彥煒

相關文章

【CES 2021】Razer針對疫情　研發智能口罩Project Hazel
2021/01/14
【CES 2021】Razer針對疫情　研發智能口罩Project Hazel
【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差
2021/01/25
【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差
【智能服務】新巴城巴App登陸華為AppGallery　支援定位及落車提示服務
2021/01/29
【智能服務】新巴城巴App登陸華為AppGallery　支援定位及落車提示服務
【智能手錶】Garmin推Lily女性系列智能手錶　售價1,869元起
2021/01/30
【智能手錶】Garmin推Lily女性系列智能手錶　售價1,869元起
大學 銀行 港元 農曆新年 興趣 遊戲 小米 疫情 人工智能 專利

下一篇文章

【挑戰抖音】外媒：YouTube增新功能　一按即拍TikTok風格影片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021牛年】疫下取消拜年點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠
【2021牛年】疫下取消拜年點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠
【Clubhouse爆紅】朱克伯格亦現身Clubhouse　業界分析：應用能否留客仍需觀望
【Clubhouse爆紅】朱克伯格亦現身Clubhouse　業界分析：應用能否留客仍需觀望
【港產訓練App】「智活無限Brainastic」助延腦退化　近200長者實測改善
【港產訓練App】「智活無限Brainastic」助延腦退化　近200長者實測改善
【細Mon機冇市場？】iPhone 12 mini恐今年第二季停產　高階大機出貨量增
【細Mon機冇市場？】iPhone 12 mini恐今年第二季停產　高階大機出貨量增
【世界紀錄】6歲印裔兒童疫下在家自修　獲IBM AI認證成全球最年輕軟件工程師
【世界紀錄】6歲印裔兒童疫下在家自修　獲IBM AI認證成全球最年輕軟件工程師
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起
【小米新機】國際版小米11登場　售約6,998港元起